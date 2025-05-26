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Бизнес

Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей

Рак крови, включая лейкемию и лимфому, — одни из самых опасных для жизни детских заболеваний отмечают в турецкой сети клиник Acıbadem. К серьезным патологиям также относят и доброкачественные заболевания крови — например, бета-талассемию. Когда медикаментозной, химио- или радиотерапии, а также хирургического вмешательства недостаточно, пересадка костного мозга может стать единственным эффективным методом лечения.

Что такое трансплантация костного мозга?

Пересадка костного мозга, или трансплантация стволовых клеток, — это эффективный метод лечения ряда злокачественных и доброкачественных заболеваний крови, а также патологий костного мозга. Принцип метода — замена поврежденных клеток крови здоровыми. Такую процедуру применяют при лейкемии, лимфоме, талассемии, серповидноклеточной, апластической и врожденной дизэритропоэтической анемии, а также при недостаточности функции костного мозга.

Где найти подходящего донора?

Для пересадки нужен донор здоровых стволовых клеток крови. Клетки берут у самого пациента или у донора, если они совместимы. Обычно наилучшим донором становятся родной брат или сестра, затем родители и другие родственники.

Стволовые клетки также можно получить из национальных или международных банков костного мозга, где могут подобрать неродственного донора с высокой степенью совместимости. TÜRKÖK — это крупнейший банк костного мозга в Турции и шестой по величине в мире.

Трансплантация костного мозга в клинике Acıbadem: потенциальное лекарство от талассемии

Талассемия — это наследственное заболевание крови, при котором костный мозг вырабатывает меньше здоровых эритроцитов. Трансплантация костного мозга в таких случаях может обеспечить стойкую ремиссию.

За последние 10 лет в турецкой сети клиник Acıbadem пациентам с талассемией провели около 1 тысячи 400 трансплантаций. 93 процента трансплантаций привели к достижению ремиссии или к значительному улучшению состояния.

Лечение лейкемии у детей в Acıbadem

Лейкемия — самый распространенный вид рака крови у детей. Это гематологическое онкозаболевание, которое нарушает способность клеток выполнять свои жизненно важные функции в организме. Если химиотерапия оказывается неэффективной, то проводят трансплантацию костного мозга, то есть заменяют пораженный костный мозг здоровыми стволовыми клетками.

Лечение заболеваний крови у детей в центре трансплантации костного мозга

В сети клиник Acıbadem команда экспертов в сфере детской гематологии на сегодня провела более 1 тысячи 200 трансплантаций костного мозга.

Специалисты занимаются лечением широкого спектра заболеваний, включая лейкемию, лимфому, апластическую и серповидноклеточную анемию, талассемию, тяжелый комбинированный иммунодефицит, синдромы недостаточности костного мозга, нейробластому и другие болезни крови.

Посетите наш сайт acibadem.com.ru и расскажите о своем состоянии в форме для контактов. Наша команда экспертов свяжется с вами в течение нескольких часов. 

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329173/
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