16:14
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Бизнес

Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер

MegaPay радует отличной новостью — акция с бесплатной раздачей NFC-стикеров продолжается!

Если вы пользователь виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ», у вас есть шанс получить стильный NFC-стикер абсолютно бесплатно — и всего за пару простых шагов:

Что нужно сделать:

  1. Пройти полную банковскую идентификацию в любом центре продаж и обслуживания MEGA.
  2. Оформить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк» через приложение MegaPay.

После этого вы получите новый платежный стикер с обновленным дизайном, а сотрудники MEGA помогут настроить его привязку к вашей карте.

Важно знать:

  • Подходит только для смартфонов на iOS или Android без встроенного NFC.
  • Один стикер — на один ИНН.
  • Повторно получить стикер нельзя.
  • Количество бесплатных стикеров ограничено — успейте до 30 июня 2025 года!

Где получить стикер:

• проспект Чуй, 155 «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
• улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
• проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;
• улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
• улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», этаж 0;
• улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж. Бутик № 20;
• улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
• улица Юнусалиева, 185/1, ТЦ Marks;
• город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир памятник Каныкей);
• город Ош, улица Курманджан датки, 256.

Сделайте свои покупки еще удобнее — переходите на бесконтактные платежи вместе с MegaPay!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329138/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
Майские каникулы без границ: выгодный роуминг от MEGA
MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
MEGA и Минстрой КР объединяют усилия для цифровизации госуслуг
Бесплатные гигабайты интернета от MEGA всем абонентам в честь дня рождения
Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
Популярные новости
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
Бизнес
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
15 мая, четверг
16:05
Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стике...
16:00
Сражался и писал. Как Сооронбай Жусуев стал голосом войны и поэзии Кыргызстана
15:38
Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле: что известно к этому часу
15:38
Мэрия дала три дня на очищение улицы Кулиева от стихийной торговли
15:27
Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС