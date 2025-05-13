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Бизнес

Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA

16 мая в 19.00 на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится грандиозное музыкальное событие — концерт «Рок и классика: гармония контрастов», в котором сольются воедино величие классики и энергия рока.

Президентский оркестр «Манас» под управлением маэстро Медета Осмонова представит зрителям смелый музыкальный эксперимент, объединяющий шедевры академической музыки с легендарными рок-хитами. Программа охватывает произведения таких титанов, как Бетховен, Вивальди, Изаи, Альбинони, Карл Дженкинс, а также культовые композиции Queen, The Beatles, Metallica, Rammstein, Bon Jovi, Imagine Dragons, Linkin Park, Coldplay, «Би-2» и «Кино».

Зрителей ждут неожиданные музыкальные диалоги и симфонические сюрпризы:

  • Вивальди & Survivor — Зима / Eye of the Tiger
  • Паганини & Rammstein — Caprice 24 / Du Hast
  • Бетховен & Metallica — Лунная соната / One
  • Альбинони & Imagine Dragons — Adagio / Believer
    ...и многое другое в оригинальном оркестровом звучании, которое откроет знакомую музыку в новом свете.

Президентский оркестр «Манас» — один из главных музыкальных символов Кыргызстана. Более двух десятилетий он сопровождает ключевые государственные и международные мероприятия, выступая перед лидерами стран, дипломатами и широкой публикой.

Дирижер Медет Осмонов — выпускник Кыргызской национальной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных, признанный за высокий профессионализм и творческое чутье.

Официальным партнером концерта выступает государственный оператор сотовой связи MEGA, поддерживающий развитие культурных инициатив и стремящийся объединять поколения через музыку.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального вечера — там, где встречаются вечная классика и неугасимый дух рока.

Билеты уже в продаже:
https://kassir.kg/session/1666-rok-i-klassika.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/328864/
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