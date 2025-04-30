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Бизнес

Бизнес-форум «Новые горизонты для предпринимателей: развитие и финансирование»

Фото организаторов. Бизнес-форум «Новые горизонты для предпринимателей: развитие и финансирование»

Применение инструментов страхования в практике финансирования субъектов МСБ и экспортных/импортных торговых операций: ключевые аспекты, партнерство между «Элдик Банком», Государственной страховой организацией и «Дордой Страхованием».

В Бишкеке состоялся бизнес-форум «Новые горизонты для предпринимателей: развитие и финансирование» — одно из ключевых событий для деловой и финансовой сферы Кыргызстана. Мероприятие было организовано совместно ОАО «Элдик Банк», ОАО «Государственная Страховая Организация» и ЗАО «Дордой Страхование» при поддержке Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.

В рамках форума были подписаны важные соглашения по страхованию экспортных кредитов и факторинга:

  • Между ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Государственная Страховая Организация» — соглашение о сотрудничестве в области страхования экспортных и импортных кредитов и сопровождения торговых операций. Данный документ позволит повысить финансовую защищенность предпринимателей и упростит выход на внешние рынки;
  • Между ОАО «Элдик Банк» и ЗАО «Дордой Страхование» — соглашение о финансировании и страховании торговых операций для малого и среднего бизнеса. В рамках сотрудничества стороны планируют создать доступные и эффективные кредитные и страховые решения.

Подписанные соглашения направлены на снижение рисков в торговой и производственной среде Кыргызстана, расширение доступа к финансированию и стимулирование экономической активности.

Ключевые темы форума:

— Доступ к финансированию и инновационным финансовым инструментам;
— Механизмы страхования экспортно-импортных операций;
— Презентация платформы D.Business — новый цифровой клуб и пространство возможностей для предпринимателей.

На форуме выступили: Элдияр Калдарбеков (ГСО), Акылбек Турдалиев («Элдик Банк») и Бакай Акматов (ЗАО «Дордой Камсыздандыруу»), которые представили новые партнерские инициативы и финансово-страховые продукты.

Форум завершился подписанием соглашений, установлением новых бизнес-контактов и презентацией платформ для развития предпринимательства.

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327922/
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