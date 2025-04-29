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Бизнес

MEGA и Минстрой КР объединяют усилия для цифровизации госуслуг

ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики подписали меморандум о намерениях для развития сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Цель соглашения — создание и внедрение современных цифровых решений, чтобы улучшить качество и доступность государственных услуг в сферах строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Стороны договорились о совместной интеграции сервисов Министерства в цифровые платформы «Альфа Телеком», в том числе в мобильное приложение MegaPay и Государственный портал электронных услуг.

Одним из ключевых направлений станет внедрение единого стандарта QR-кодов (ELQR). Уже создана возможность генерации индивидуальных QR-кодов для более чем 50 цифровых сервисов Министерства. Эти услуги доступны в 60 центрах обслуживания по всей стране через единое окно.

Меморандум также предусматривает реализацию совместных проектов, тестирование новых технологий, разработку бизнес-процессов, а также проведение совместных мероприятий и конференций. Сотрудничество будет строиться на принципах равенства, взаимной выгоды и в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327713/
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