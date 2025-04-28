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Бизнес

KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC)

В Бишкеке состоялся международный форум CASC Forum 2025, организованный Accelerate Prosperity — глобальной инициативой Организации Ага Хана по развитию (AKDN) в Центральной и Южной Азии, нацеленной на стимулирование малого и растущего бизнеса. Central Asia Startup Cup (CASC) — первый в Кыргызстане международный форум для стартап-экосистемы Центральной Азии.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения вопросов поддержки стартапов, инвестиций и технологического предпринимательства в Центральной Азии.

Форум объединил большое число участников из стран региона — стартап-команды, инвесторов, представителей акселераторов, технологических компаний и государственных структур.

В рамках программы обсуждались вопросы венчурных инвестиций, глобальных трендов в стартап-индустрии, внедрение решений в сферах FinTech, HealthTech, FemTech и DeepTech, сессии бизнес-ангелов и питчинги стартапов, среди которых победители могли бы получить инвестиции до $10 тысяч.

Участие KICB в Central Asia Startup Cup (CASC) в качестве партнера форума укрепляет взаимодействие банка с бизнес-сообществом, ориентированным на инновации. Ведь KICB предлагает предпринимателям инструменты для ведения бизнеса в удобном цифровом формате: интернет-банкинг, дистанционные каналы обслуживания, гибкие расчетные решения и сервисы, адаптированные под потребности клиентов. Банк последовательно внедряет подходы, ориентированные на доступность, технологичность и надежность финансовых продуктов.

Поддержка Central Asia Startup Cup (CASC) — вклад KICB в развитие современной предпринимательской среды, расширение доступа к финансированию и укрепление доверия между банком и бизнесом.

Лицензия 046 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327400/
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