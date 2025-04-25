17:01
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Бизнес

ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт» и основной оператор взаимодействия ELQR) провело обучающий семинар для представителей банковского сектора. Мероприятие стало значимой площадкой для профессионального диалога и обмена практическими знаниями в сфере безналичных платежей.

В рамках семинара участники подробно ознакомились с ключевыми направлениями работы НПС «Элкарт», включая процессы обработки транзакций, особенности работы с клиентскими данными, обслуживание счетов и карт, а также алгоритмы урегулирования спорных операций и методы противодействия мошенничеству. Особое внимание уделено функционалу QR-технологий и внедрению инновационных решений в карточном бизнесе. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для дальнейшего укрепления экосистемы цифровых платежей в Кыргызстане. 

Участники отметили высокую практическую значимость мероприятия и ценность открытого диалога с сотрудниками ЗАО «МПЦ». Подобные инициативы способствуют укреплению партнерства внутри платежного сообщества и обеспечивают его актуальной экспертизой в условиях стремительной цифровизации финансовой отрасли.

ЗАО «МПЦ» планирует продолжать образовательные встречи, ориентированные на повышение профессиональной компетентности участников национальной платежной системы и поддержку устойчивого роста платежной инфраструктуры в республике.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327399/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
«Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!
Популярные новости
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
25 апреля, пятница
16:46
Создана рабочая группа по изменению Налогового кодекса Кыргызстана Создана рабочая группа по изменению Налогового кодекса...
16:40
ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
16:28
Депутат Госдумы отреагировал на инициативу объявить его персоной нон грата в КР
16:08
С 1 мая в Кыргызстане изменятся сроки оформления электронных счетов-фактур
15:59
В Кыргызстане ожидается краткосрочное снижение цен на жилье — эксперт