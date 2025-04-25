ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт» и основной оператор взаимодействия ELQR) провело обучающий семинар для представителей банковского сектора. Мероприятие стало значимой площадкой для профессионального диалога и обмена практическими знаниями в сфере безналичных платежей.

В рамках семинара участники подробно ознакомились с ключевыми направлениями работы НПС «Элкарт», включая процессы обработки транзакций, особенности работы с клиентскими данными, обслуживание счетов и карт, а также алгоритмы урегулирования спорных операций и методы противодействия мошенничеству. Особое внимание уделено функционалу QR-технологий и внедрению инновационных решений в карточном бизнесе. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для дальнейшего укрепления экосистемы цифровых платежей в Кыргызстане.

Участники отметили высокую практическую значимость мероприятия и ценность открытого диалога с сотрудниками ЗАО «МПЦ». Подобные инициативы способствуют укреплению партнерства внутри платежного сообщества и обеспечивают его актуальной экспертизой в условиях стремительной цифровизации финансовой отрасли.

ЗАО «МПЦ» планирует продолжать образовательные встречи, ориентированные на повышение профессиональной компетентности участников национальной платежной системы и поддержку устойчивого роста платежной инфраструктуры в республике.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.