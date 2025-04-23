SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал

МegaPay рад представить новый продукт — SoftPOS. Это инновационное решение позволяет принимать безналичные платежи прямо со смартфона или планшета без необходимости в классических POS-терминалах.

С помощью технологии SoftPOS вы превращаете ваше мобильное устройство с NFC-чипом и установленным приложением в полноценный платежный терминал. Это идеальное решение для малого и среднего бизнеса, самозанятых, служб доставки и курьеров, а также официантов и выездных специалистов.

Как это работает?

— Продавцу достаточно открыть приложение на телефоне.

— Покупателю — просто приложить: карту, NFC-стикер или же отсканировать QR-код.

Почему стоит выбрать SoftPOS?

Без оборудования: не нужно покупать или арендовать POS-терминал.

Без подписки: приложение не требует отдельной лицензии или абонентской платы.

Без логистики: нет необходимости в доставке и подключении оборудования.

Без технических сложностей: не требуется настройка и обновление прошивки.

Прозрачные тарифы: стандартные банковские условия эквайринга.

Удобство: смартфон всегда под рукой — принимайте платежи где угодно.

Подключение осуществляется по заявке, аналогично обычным POS-терминалам. Технология совместима со всеми Android-устройствами версии 12 и выше, оснащенными NFC-модулем.



Хотите подключить?

свяжитесь по номеру +996 (990) 800 800 (звонок для абонентов MEGA бесплатный);

напишите в мессенджер Whatsapp по номеру +996 (999) 500 000;

оставьте заявку на сайте megapay.kg в разделе «Бизнес», заполнив форму.

Инновации становятся ближе — теперь ваш смартфон умеет больше!

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