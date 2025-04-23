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Бизнес

SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал

МegaPay рад представить новый продукт — SoftPOS. Это инновационное решение позволяет принимать безналичные платежи прямо со смартфона или планшета без необходимости в классических POS-терминалах.

С помощью технологии SoftPOS вы превращаете ваше мобильное устройство с NFC-чипом и установленным приложением в полноценный платежный терминал. Это идеальное решение для малого и среднего бизнеса, самозанятых, служб доставки и курьеров, а также официантов и выездных специалистов.

Как это работает?

— Продавцу достаточно открыть приложение на телефоне.
— Покупателю — просто приложить: карту, NFC-стикер или же отсканировать QR-код.

Почему стоит выбрать SoftPOS?

  • Без оборудования: не нужно покупать или арендовать POS-терминал.
  • Без подписки: приложение не требует отдельной лицензии или абонентской платы.
  • Без логистики: нет необходимости в доставке и подключении оборудования.
  • Без технических сложностей: не требуется настройка и обновление прошивки.
  • Прозрачные тарифы: стандартные банковские условия эквайринга.
  • Удобство: смартфон всегда под рукой — принимайте платежи где угодно.

Подключение осуществляется по заявке, аналогично обычным POS-терминалам. Технология совместима со всеми Android-устройствами версии 12 и выше, оснащенными NFC-модулем.

Хотите подключить?

  • свяжитесь по номеру +996 (990) 800 800 (звонок для абонентов MEGA бесплатный);
  • напишите в мессенджер Whatsapp по номеру +996 (999) 500 000;
  • оставьте заявку на сайте megapay.kg в разделе «Бизнес», заполнив форму.

Инновации становятся ближе — теперь ваш смартфон умеет больше!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327012/
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