Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA

Впервые в истории мобильной связи Кыргызстана государственный оператор MEGA запустил эксклюзивный тарифный план, который сочетает премиальный сервис, эксклюзивные возможности и уникальные привилегии. Новый тариф Exclusive предназначен для тех, кто ценит качество, удобство и статус.
Ключевым преимуществом тарифа Exclusive является возможность бесплатно получить VIP-номер с новыми кодами 0888 или 0880. Эти уникальные номера предлагаются каждому абоненту, подключающемуся к новому тарифу и использующему его на постоянной основе.
За 1 тысячу 690 сомов в месяц абоненты нового премиального тарифа получат:
- 300 ГБ интернет-трафика;
- 300 минут звонков на номера других операторов Кыргызстана;
- премиум-подписку на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;
- раздачу интернета без ограничений;
- безлимитные звонки внутри сети MEGA;
- 1 ГБ интернета в роуминге;
- «Яндекс Плюс» на 90 дней бесплатно;
- выделенный канал обслуживания по номеру *888.
Тариф Exclusive — это не просто удобство, а образ жизни для тех, кто привык получать лучшее.
Оформить номер и подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.