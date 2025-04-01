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Бизнес

Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA

Впервые в истории мобильной связи Кыргызстана государственный оператор MEGA запустил эксклюзивный тарифный план, который сочетает премиальный сервис, эксклюзивные возможности и уникальные привилегии. Новый тариф Exclusive предназначен для тех, кто ценит качество, удобство и статус.

Ключевым преимуществом тарифа Exclusive является возможность бесплатно получить VIP-номер с новыми кодами 0888 или 0880. Эти уникальные номера предлагаются каждому абоненту, подключающемуся к новому тарифу и использующему его на постоянной основе.

За 1 тысячу 690 сомов в месяц абоненты нового премиального тарифа получат:

  • 300 ГБ интернет-трафика;
  • 300 минут звонков на номера других операторов Кыргызстана;
  • премиум-подписку на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;
  • раздачу интернета без ограничений;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • 1 ГБ интернета в роуминге;
  • «Яндекс Плюс» на 90 дней бесплатно;
  • выделенный канал обслуживания по номеру *888.

Тариф Exclusive — это не просто удобство, а образ жизни для тех, кто привык получать лучшее.

Оформить номер и подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324617/
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