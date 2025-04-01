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Бизнес

Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN

Современные технологии делают нашу жизнь удобнее, но вместе с этим возрастает риск утечки личной информации. Каждый день мы оставляем цифровые следы: совершаем покупки, ведем переписки, пользуемся различными сервисами. Чтобы защитить себя от кибератак и утечек данных, можно воспользоваться такой удобной вещью как бесплатный VPN.

Что из себя представляет VPN и для чего он используется

VPN — современная технология, обеспечивающая защищенное соединение между интернетом и устройством пользователя. Она может скрыть настоящий IP-адрес, что помогает избежать слежки со стороны провайдеров, киберпреступников и сторонних сервисов. Особенно полезно это при использовании общественных Wi-Fi-сетей, где возрастает угроза перехвата данных.

Преимущества использования VPN

  1. Анонимность в сети. VPN скрывает реальный IP-адрес, не позволяя сторонним лицам отслеживать вашу активность.
  2. Шифрование данных. Вся информация, передаваемая через VPN, защищена от перехвата.
  3. Обход блокировок. Позволяет посещать сайты и сервисы, куда невозможно попасть в каком-либо регионе.
  4. Безопасность в общественных местах. При подключении к незащищенным сетям в кафе, аэропортах и гостиницах VPN не дает данным «утекать».

Бесплатный либо платный VPN: что выбрать?

Бесплатный FineVPN подходит для базовой защиты, но некоторые сервисы могут собрать пользовательские данные, ограничивать скорость соединения и показывать рекламу. Важно внимательно читать условия использования перед выбором бесплатного сервиса, чтобы избежать утечки информации или низкого качества соединения.

Платные VPN-сервисы предлагают более надежное соединение, высокую скорость и максимальную конфиденциальность. Они, как правило, не хранят логи активности пользователей, предоставляют круглосуточную техническую поддержку и гарантируют стабильную работу даже при высокой нагрузке. Среди популярных платных VPN можно выделить NordVPN, ExpressVPN и Surfshark, которые обеспечивают передовое шифрование и возможность подключения нескольких устройств одновременно.

Как сделать серфинг в сети более безопасным

VPN — весьма полезный инструмент, но он не может быть абсолютной защитой. Для максимальной безопасности во время серфинга в интернете:

  1. Создавайте надежные пароли. В идеале это должны быть комбинации из букв, цифр и символов, не повторяйте один и тот же пароль на разных сайтах.
  2. Включайте двухфакторную аутентификацию. Так злоумышленники не смогут попасть в ваши аккаунты.
  3. Не скачивайте подозрительные файлы. VPN не защитит от вредоносного ПО и вирусов, поэтому проверяйте источники перед загрузкой.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324592/
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