16:48
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Бизнес

Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий

O!Bank запускает новую услугу рассрочки на O!Market в супераппе «Мой О!».

Теперь пользователи могут легко и удобно оплачивать товары на O!Market частями от 3 до 12 месяцев: смартфоны, бытовую технику, гаджеты и многое другое.

Какие преимущества?

• Без переплат и комиссий — прозрачные условия без скрытых расходов.
• Без первоначального взноса — выбирайте дату первого платежа.
• Гибкость сроков — рассрочка на 3, 6, 9 или 12 месяцев.
• Онлайн-оформление — весь процесс получения рассрочки проходит прямо в приложении и без необходимости посещения банка.
• Удобство и скорость — быстрое одобрение и оплата частями по удобному графику.
• Доступность для всех — сумма рассрочки — от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.

Как оформить рассрочку:

1. Откройте «Мой О!» → O!Market.
2. Выберите товар с возможностью рассрочки.
3. Выберите условия и доставку.
4. Подтвердите личность, дождитесь рассмотрения и подпишите документы онлайн.
5. Отслеживайте статус доставки и подтвердите получение товара.

С O!Market покупки становятся удобными и доступными для каждого!

Подробнее на сайте.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

Стоимость и срок рассрочки могут отличаться от фактических. Актуальные условия на O!Market в «Мой О!». ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробнее: obank.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324483/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Календарь Орозо-2025 и удобная выплата фитр-садака в супераппе «Мой О!»
«Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
«Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
O!Bank стал обладателем престижной награды от Visa
Популярные новости
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Новые назначения в&nbsp;совете директоров ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Новые назначения в совете директоров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
31 марта, понедельник
16:45
Депутат Госдумы предложил выслать всех детей мигрантов из России Депутат Госдумы предложил выслать всех детей мигрантов...
16:23
Депутат просит открыть генконсульство Кыргызстана в Канаде
16:21
Рынок «Дордой» работает в пилотном налоговом режиме — Алмамбет Шыкмаматов
16:16
Рост цен на золото наблюдается на фоне введения пошлин Дональдом Трампом
15:57
Главы КР, РТ и РУз подписали договор о точке стыка границ. Там установлена стела