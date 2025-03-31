O!Bank запускает новую услугу рассрочки на O!Market в супераппе «Мой О!».

Теперь пользователи могут легко и удобно оплачивать товары на O!Market частями от 3 до 12 месяцев: смартфоны, бытовую технику, гаджеты и многое другое.

Какие преимущества?

• Без переплат и комиссий — прозрачные условия без скрытых расходов.

• Без первоначального взноса — выбирайте дату первого платежа.

• Гибкость сроков — рассрочка на 3, 6, 9 или 12 месяцев.

• Онлайн-оформление — весь процесс получения рассрочки проходит прямо в приложении и без необходимости посещения банка.

• Удобство и скорость — быстрое одобрение и оплата частями по удобному графику.

• Доступность для всех — сумма рассрочки — от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.

Как оформить рассрочку:

1. Откройте «Мой О!» → O!Market.

2. Выберите товар с возможностью рассрочки.

3. Выберите условия и доставку.

4. Подтвердите личность, дождитесь рассмотрения и подпишите документы онлайн.

5. Отслеживайте статус доставки и подтвердите получение товара.

С O!Market покупки становятся удобными и доступными для каждого!

Подробнее на сайте.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

Стоимость и срок рассрочки могут отличаться от фактических. Актуальные условия на O!Market в «Мой О!». ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробнее: obank.kg