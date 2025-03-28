11:37
USD 86.50
EUR 93.21
RUB 1.03
Бизнес

Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день

Забота — это не только теплые слова, но и реальные действия. Один из способов поддерживать родных — подключить их к удобному тарифу с безлимитной связью и качественным интернетом. С тарифом «Семья Премиум» от О! вся семья получает полный безлимит, а вам не нужно беспокоиться о балансе каждого — оплата за всех списывается раз в месяц с одного главного номера.

Почему это удобно?

  • Полный мобильный безлимит. На каждом номере интернет, звонки и SMS без ограничений — не нужно следить за остатком гигабайтов + 100 минут для звонков на другие мобильные сети КР.
  • Домашний интернет для всей семьи. Скорость до 500 мегабит в секунду от Saima — настолько мощный, что хватит даже соседям!
  • Развлечения для всех. Вы получаете более 200 ТВ-каналов и 5 онлайн-кинотеатров (Etnomedia, Start, Premier, Wink, «О!Кино»), которые откроют доступ к лучшим кыргызским, российским и мировым фильмам и сериалам.
  • Один платеж — для всей семьи. Это удобно для родителей, которые хотят контролировать расходы своих детей, и для тех, кто хочет позаботиться о старших родственниках.

Бесплатно вы получаете супермощное оборудование:

  • гигабитный Wi-Fi роутер обеспечит стабильный интернет без лагов и зависаний;
  • современная ТВ-приставка позволит смотреть YouTube на большом экране.

Смотреть контент можно в высоком качестве 4K на 5 разных устройствах, а это значит, что каждый займется любимым делом. Представьте, мама смотрит сериал на кухне, пока готовит обед, дети учатся онлайн, папа в гараже чинит машину и болеет за любимых спортсменов, а старшее поколение наслаждается любимыми шоу.

Базовый комплект включает 3 номера + домашний интернет и стоит почти вдвое дешевле, чем по отдельности: всего 1 тысяча 990 сомов за 30 дней.

При необходимости семейную группу можно расширить и добавить больше дополнительных номеров в приложении «Мой О!». Тариф доступен для новых и действующих абонентов О!. Подключиться легко в приложении «Мой О!» или в O!Store. Проверить доступность интернета Saima по вашему адресу тоже можно прямо в приложении. Подробнее — на o.kg.

Подключите «Семья Премиум» и проявите заботу о тех, кто вам дорог!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324232/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Samsung со скидкой + аксессуары в подарок от O!Store — только в марте
Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
Подарки к праздникам? O!Store поможет сэкономить и выбрать лучшее
О! 16 лет. Звезды Кыргызстана о том, как проводят свой день с «Мой О!»
«Семья Премиум»: домашний и мобильный интернет на три SIM-карты в тарифе от О!
30 ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и SMS в честь Рамазана
Популярные новости
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
Бизнес
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
Новые назначения в&nbsp;совете директоров ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Новые назначения в совете директоров ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
28 марта, пятница
11:32
Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый д...
11:31
Дебюрократизация. Чиновники не будут рассматривать письма, если в них есть мат
11:23
Расследование в Политехе. Уволены два преподавателя, 153 студента отчислены
11:13
В Кыргызстане проведена ротация судей
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта