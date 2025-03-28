Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день

Забота — это не только теплые слова, но и реальные действия. Один из способов поддерживать родных — подключить их к удобному тарифу с безлимитной связью и качественным интернетом. С тарифом «Семья Премиум» от О! вся семья получает полный безлимит, а вам не нужно беспокоиться о балансе каждого — оплата за всех списывается раз в месяц с одного главного номера.
Почему это удобно?
- Полный мобильный безлимит. На каждом номере интернет, звонки и SMS без ограничений — не нужно следить за остатком гигабайтов + 100 минут для звонков на другие мобильные сети КР.
- Домашний интернет для всей семьи. Скорость до 500 мегабит в секунду от Saima — настолько мощный, что хватит даже соседям!
- Развлечения для всех. Вы получаете более 200 ТВ-каналов и 5 онлайн-кинотеатров (Etnomedia, Start, Premier, Wink, «О!Кино»), которые откроют доступ к лучшим кыргызским, российским и мировым фильмам и сериалам.
- Один платеж — для всей семьи. Это удобно для родителей, которые хотят контролировать расходы своих детей, и для тех, кто хочет позаботиться о старших родственниках.
Бесплатно вы получаете супермощное оборудование:
- гигабитный Wi-Fi роутер обеспечит стабильный интернет без лагов и зависаний;
- современная ТВ-приставка позволит смотреть YouTube на большом экране.
Смотреть контент можно в высоком качестве 4K на 5 разных устройствах, а это значит, что каждый займется любимым делом. Представьте, мама смотрит сериал на кухне, пока готовит обед, дети учатся онлайн, папа в гараже чинит машину и болеет за любимых спортсменов, а старшее поколение наслаждается любимыми шоу.
Базовый комплект включает 3 номера + домашний интернет и стоит почти вдвое дешевле, чем по отдельности: всего 1 тысяча 990 сомов за 30 дней.
При необходимости семейную группу можно расширить и добавить больше дополнительных номеров в приложении «Мой О!». Тариф доступен для новых и действующих абонентов О!. Подключиться легко в приложении «Мой О!» или в O!Store. Проверить доступность интернета Saima по вашему адресу тоже можно прямо в приложении. Подробнее — на o.kg.
Подключите «Семья Премиум» и проявите заботу о тех, кто вам дорог!
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