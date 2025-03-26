Новый сервис «Электронная запись в школу» теперь доступен в MegaPay

Запущен новый сервис «Электронная запись в школу» в мобильном приложении MegaPay. Этот удобный инструмент разработан совместно с Министерством образования и науки КР, позволяя родителям регистрировать детей в государственные общеобразовательные учреждения в режиме онлайн.

Сервис предоставляет возможность подать заявку на поступление в школу без необходимости личного посещения учебных заведений.

Для подачи заявки пользователям необходимо:

Скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play).

Открыть раздел «Сервисы», далее категорию «Образование».

Выбрать сервис «Электронная запись в школу», далее кнопку «Продолжить», после чего будет отображен список привязанных в ЗАГС детей.

Из списка детей выбрать ребенка, которого планируете записать в школу.

Система автоматически предложит школу, расположенную по месту прописки (по микроучастку). В исключительных случаях могут быть предложены две или три школы.

Выбрать язык обучения, предлагаемый школой.

Нажать «Записать». После успешной регистрации появится сообщение «Зачислен».

Воспользоваться сервисом можно в любом регионе страны, что особенно удобно для родителей, живущих в удаленных районах. Это важный шаг в развитии цифровых государственных услуг, позволяющий сэкономить время и упростить бюрократические процессы.

Таким образом, внедрение «Электронной записи в школу» — еще один шаг к цифровизации государственных услуг в Кыргызстане, направленный на удобство граждан и повышение эффективности образовательной системы.

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