18:27
USD 86.46
EUR 93.37
RUB 1.03
Бизнес

Новый сервис «Электронная запись в школу» теперь доступен в MegaPay

Запущен новый сервис «Электронная запись в школу» в мобильном приложении MegaPay. Этот удобный инструмент разработан совместно с Министерством образования и науки КР, позволяя родителям регистрировать детей в государственные общеобразовательные учреждения в режиме онлайн.

Сервис предоставляет возможность подать заявку на поступление в школу без необходимости личного посещения учебных заведений.

Для подачи заявки пользователям необходимо:

  • Скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play).
  • Открыть раздел «Сервисы», далее категорию «Образование».
  • Выбрать сервис «Электронная запись в школу», далее кнопку «Продолжить», после чего будет отображен список привязанных в ЗАГС детей.
  • Из списка детей выбрать ребенка, которого планируете записать в школу.
  • Система автоматически предложит школу, расположенную по месту прописки (по микроучастку). В исключительных случаях могут быть предложены две или три школы.
  • Выбрать язык обучения, предлагаемый школой.
  • Нажать «Записать». После успешной регистрации появится сообщение «Зачислен».

Воспользоваться сервисом можно в любом регионе страны, что особенно удобно для родителей, живущих в удаленных районах. Это важный шаг в развитии цифровых государственных услуг, позволяющий сэкономить время и упростить бюрократические процессы.

Таким образом, внедрение «Электронной записи в школу» — еще один шаг к цифровизации государственных услуг в Кыргызстане, направленный на удобство граждан и повышение эффективности образовательной системы.

MegaPay — ваш надежный партнер в получении госуслуг 24/7! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324019/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
Популярные новости
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
Бизнес
Открывайте ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; быстро, просто и&nbsp;без лишних шагов Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов
Новый сервис &laquo;Электронная запись в&nbsp;школу&raquo; теперь доступен в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Электронная запись в школу» теперь доступен в MegaPay
Изучаем успешные стратегии: как перенять опыт лучших продавцов Ozon Изучаем успешные стратегии: как перенять опыт лучших продавцов Ozon
Что такое думспендинг и&nbsp;как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов Что такое думспендинг и как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов
26 марта, среда
18:05
Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без...
17:33
Новый сервис «Электронная запись в школу» теперь доступен в MegaPay
17:28
Изменение климата: в КР температура растет в два раза быстрее, чем в мире
17:08
Часть проспектов Жибек Жолу и Победы закрыта на ремонт. Видео с дрона
17:04
Кыргызстан занял 127-е место в рейтинге национальных брендов