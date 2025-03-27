Гарантии Государственного банка развития КР

Что такое банковская гарантия? И для чего она нужна?

Банковская гарантия — это инструмент обеспечения исполнения обязательств при совершении сделок, при котором банк (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об ее уплате.

Это надежный инструмент для обеспечения безопасности и стабильности деловых отношений между контрагентами и зачастую является обязательным условием для участия в тендерах, закупках, торгах.

Востребованность банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязательств растет с каждым годом, и это неслучайно, так как банковская гарантия является уникальным инструментом, который при правильном использовании способен защитить интересы как принципала, так и бенефициара.

Государственный банк развития Кыргызской Республики заинтересован в надежности и успешности проводимых сделок отечественными предпринимателями, так как это благотворно влияет на здоровые рыночные отношения, формирует высокую культуру деловых отношений, способствует развитию бизнеса, что в целом содействует развитию экономики страны.

Для обеспечения безопасности сделок Госбанк развития может предоставить юридическим лицам ряд гарантий:

Банковская тендерная гарантия

Гарантия, которая подтверждает способность участника публичной или коммерческой закупки выполнить свои обязательства перед заказчиком: поставить товар нужного качества и в срок предоставить услугу или выполнить работы.

Банковская гарантия исполнения

Гарантия исполнения обязательств гарантирует выполнение договорных обязательств принципалом.

Банковская гарантия платежа

Гарантия платежа выдается для покрытия обязательств покупателя по оплате договорной цены, установленной как эквивалентная стоимость товара или услуг, которые были получены.

Банковская гарантия возврата авансового платежа

Гарантия возврата авансового платежа гарантирует возврат авансовых платежей бенефициару, если клиент (принципал) не выполняет свои договорные обязательства.

Подробности получения гарантий можно узнать на сайте Госбанка www.sdb.kg

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