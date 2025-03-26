Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy

Отправляйте деньги в Кыргызстан выгодно!
До 30 апреля 2025 года отправляйте деньги через Sendy и «Мир Привилегий» и получайте кешбэк от 100 рублей за каждый успешный перевод.
Условия акции:
- минимальная сумма перевода — 50 тысяч рублей;
- используйте промокод JAZ25 при оформлении перевода;
- кешбэк начисляется на номер телефона отправителя.
Преимущества перевода через Sendy и «Мир Привилегий»:
- 1 процент комиссии за переводы с выдачей наличных;
- средства зачисляются в сомах, выдаются наличными в кассах Doscredobank;
- максимальная сумма одного перевода — 300 тысяч рублей;
- Doscredobank работает 24/7, включая праздничные дни.
Как отправить перевод?
- откройте приложение Sendy или «Мир Привилегий»;
- выберите Кыргызстан (выдача наличными);
- введите номер телефона получателя;
- укажите сумму и подтвердите оплату.
Отправляйте деньги быстро, без комиссии и с выгодой!
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8686 или в WhatsApp.