Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy

Отправляйте деньги в Кыргызстан выгодно!

До 30 апреля 2025 года отправляйте деньги через Sendy и «Мир Привилегий» и получайте кешбэк от 100 рублей за каждый успешный перевод.

Условия акции:

минимальная сумма перевода — 50 тысяч рублей;

используйте промокод JAZ25 при оформлении перевода;

кешбэк начисляется на номер телефона отправителя.

Преимущества перевода через Sendy и «Мир Привилегий»:

1 процент комиссии за переводы с выдачей наличных;

средства зачисляются в сомах, выдаются наличными в кассах Doscredobank;

максимальная сумма одного перевода — 300 тысяч рублей;

Doscredobank работает 24/7, включая праздничные дни.

Как отправить перевод?

откройте приложение Sendy или «Мир Привилегий»;

выберите Кыргызстан (выдача наличными);

введите номер телефона получателя;

укажите сумму и подтвердите оплату.

Отправляйте деньги быстро, без комиссии и с выгодой!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8686 или в WhatsApp.