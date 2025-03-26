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Бизнес

Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy

Отправляйте деньги в Кыргызстан выгодно!

До 30 апреля 2025 года отправляйте деньги через Sendy и «Мир Привилегий» и получайте кешбэк от 100 рублей за каждый успешный перевод.

Условия акции:

  • минимальная сумма перевода — 50 тысяч рублей;
  • используйте промокод JAZ25 при оформлении перевода;
  • кешбэк начисляется на номер телефона отправителя.

Преимущества перевода через Sendy и «Мир Привилегий»:

  • 1 процент комиссии за переводы с выдачей наличных;
  • средства зачисляются в сомах, выдаются наличными в кассах Doscredobank;
  • максимальная сумма одного перевода — 300 тысяч рублей;
  • Doscredobank работает 24/7, включая праздничные дни.

Как отправить перевод?

  • откройте приложение Sendy или «Мир Привилегий»;
  • выберите Кыргызстан (выдача наличными);
  • введите номер телефона получателя;
  • укажите сумму и подтвердите оплату.

Отправляйте деньги быстро, без комиссии и с выгодой!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8686 или в WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323947/
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