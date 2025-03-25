MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции

MegaPay совместно с Национальной платежной системой «Элкарт» официально завершил акцию «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»!», подведя итоги третьего и финального этапов.

В акции, проходившей с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го, приняли участие тысячи пользователей со всей страны.

Победители третьего тура получили современные ноутбуки, а главный приз — незабываемое путешествие на двоих в Таиланд — вручен участнику, который совершил наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством за весь период акции.

MegaPay отметил высокий интерес пользователей к акции, а также зафиксировал значительный рост количества бесконтактных платежей в период ее проведения. Это свидетельствует о возрастающем доверии потребителей к современным технологиям оплаты и их стремлении пользоваться удобными, быстрыми и безопасными финансовыми инструментами. Представители сервиса подчеркнули, что рады наблюдать такой прогресс и продолжат внедрять инновационные решения, делая платежный процесс еще комфортнее для пользователей.

«Мы видим, что пользователи все активнее осваивают инновационные платежные инструменты — стикеры, браслеты и кольца, которые позволяют совершать покупки в одно касание. Это подтверждает, что рынок готов к современным решениям, обеспечивающим максимальное удобство и безопасность платежей за счет передовых технологий», — отметили в «Элкарт».



MegaPay и Национальная платежная система «Элкарт» благодарят всех участников акции и продолжат работать над развитием удобных цифровых решений в Кыргызской Республике.

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