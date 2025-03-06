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Бизнес

MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»

В преддверии 8 Марта государственный оператор сотовой связи MEGA совместно с IT-школой MegaLab объявляет о запуске социального проекта «IT-Maмa», направленного на поддержку женщин, стремящихся к финансовой независимости и карьерному развитию. В рамках инициативы 50 женщин получат возможность бесплатно освоить основы проектного менеджмента и начать карьеру в сфере IT.

«IT-Maмa» — это социально значимый проект, который помогает матерям получить востребованную профессию, обрести финансовую стабильность и успешно строить карьеру. Специально разработанная программа обучения обеспечит участницам необходимые знания и навыки, позволяющие эффективно работать в IT-сфере, совмещая профессиональную деятельность с воспитанием детей.

Основные цели проекта:

  • обучение женщин востребованным профессиям и помощь в трудоустройстве на удалённую работу;
  • повышение уровня цифровой грамотности и укрепление экономической стабильности участниц;
  • содействие профессиональному и личностному росту матерей через освоение актуальных IT-навыков.

Многие матери сталкиваются с проблемами при поиске работы, так как традиционные профессии не всегда позволяют совмещать трудовую деятельность с воспитанием детей. Проект «IT-Maмa» нацелен на преодоление этих барьеров, предлагая женщинам обучение профессии проектного менеджера, которая отличается гибкими условиями труда и возможностью работать удаленно.

Программа не только поддерживает женщин, но и вносит вклад в развитие общества, укрепление семейных ценностей и борьбу с гендерным неравенством в сфере занятости. Проект открывает перед участницами новые возможности, помогая им обрести уверенность в завтрашнем дне и достичь профессионального успеха.

Запуск проекта «IT-Maмa» является важным шагом в развитии социально ориентированных инициатив, направленных на поддержку женщин и расширение их карьерных возможностей в сфере цифровых технологий.

Старт программы — 7 апреля в Бишкеке.

Как попасть в число участниц?

До 18.00 31 марта необходимо заполнить анкету по ссылке.

Подробности по номерам: 0999 999 440, 0999 999 220.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321937/
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