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Бизнес

Манифест новой эпохи

Дорогие земляки!

На днях произошло событие, которое отразится на всем мире, в том числе и на нас с вами. После телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также в свете проходящей в данный момент в Эр-Рияде встречи Госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало очевидно: пришел день, когда правда и справедливость перестали быть пустыми словами, когда истина разорвала завесу иллюзий и осветила судьбы народов. Россия выдержала, отстояла свою правду, и мир больше не может скрываться за удобными миражами. Пришло время великих решений. Да, будут трения, недопонимание, но начало есть, нужно немного потерпеть. Восточная мудрость гласит: «Быстро — это медленно, но без перерывов».

В 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин нанес первый удар по иллюзии однополярного мира. Его слова «...лучше учите готовить борщ своих жен» стали не просто вызовом, а сигналом о смене эпох. Запад не сразу осознал суть этого послания, но история расставляет все по местам. Прагматичный англосакс Дональд Трамп, пусть и с опозданием, подхватил этот импульс, заявив: «Нужно платить по счетам». Великая Поднебесная, ведомая мудростью Си Цзиньпина, внесла в новую архитектуру мира свою невидимую, но решающую силу.

Больше нет места лжи и компромиссам. Мир вступает в эпоху диктата ПРАГМАТИЧНОГО РАЗУМА — все ненужное и вредоносное должно исчезнуть как хлам истории. Технократы-феодалы новой эры — Трамп, Маск и их соратники — сделали ставку на Созидание. Их цель — не управлять хаосом, а раскрыть высший потенциал человека, как и предначертано высшими законами. Век иллюзий завершен. Начинается Эра Человека — творца, познающего Вселенную, чтобы спасти самого себя.

Те, кто видят будущее, берут инструменты — мысль, технологию, дерзость — и начинают строить Новый Мир.

Те, кто цепляются за прошлое, останутся в его пыли.

Женишбек Назаралиев

Кыргызстан в своей внешней политике твердо опирается на четыре мощные опоры:

первый слон — Россия, наш старший брат;

второй — Китай, наш великий сосед;

третий — ислам, наша духовная основа;

четвертый — США, символ демократии.

Благодаря этим опорам и прогрессивной политике руководства нашей страны мы впервые за долгие годы обретаем устойчивость и уверенность в завтрашнем дне.

Алга, Кыргызстан! Вперед — в эпоху великих свершений!

Ваш брат-кыргыз Женишбек Назаралиев.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320298/
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