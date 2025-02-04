10:28
USD 87.45
EUR 89.58
RUB 0.88
Бизнес

MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах

С 1 февраля 2025 года в мобильном приложении MegaPay обнулены комиссии за оплату питания и ремонта, а также за родительский взнос в детских садах Оша, Баткена, Джалал-Абада и некоторых районов южного региона.

Список садиков, где действует обнуление комиссии:

▪️ детсады Оша — оплата питания и ремонта;

▪️ детсады Джалал-Абада — оплата питания и ремонта;

▪️ детсады Кара-Суу — за питание;

▪️ детсады Лейлекского района — за взнос;

▪️ детсады Баткенского района — за взнос;

▪️ детсады Баткена — за взнос.

Данное предложение действует до 01.06.2025.

Как оплатить:

▫️ в разделе «Оплата» выберите «Образование»;

▫️ далее выберите нужные район и услугу;

▫️ введите лицевой счет ребенка и сумму;

▫️ при нажатии на кнопку «Продолжить» система выдает ФИО (необходимо проверить корректность);

▫️ подтвердите платеж.

Теперь родители и пользователи MegaPay могут совершать платежи без дополнительных затрат, что делает процесс оплаты еще удобнее и доступнее!

Напоминаем, что при оплате питания и ремонта во всех государственных детских садах Бишкека комиссия также составляет 0 сомов.

Оплачивайте быстро, удобно и без комиссии в MegaPay!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318821/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
«Яндекс Плюс» от MEGA 90 дней БЕСПЛАТНО
eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Популярные новости
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; перевела в&nbsp;бюджет КР&nbsp;7,4 миллиарда сомов за&nbsp;2024 год Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
Бизнес
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
В&nbsp;Оше завершился AI&nbsp;City Hackathon: победители получили призы от&nbsp;MEGA В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;АО&nbsp;&laquo;НПК&raquo; (Казахстан) подписали меморандум ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
4 февраля, вторник
10:25
Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра:...
10:09
Торговые войны. США приостановят введение пошлин в отношении Канады
10:05
MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
09:43
Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин
09:31
На видео попало, как двое парней грабят магазин. Подозреваемых задержали