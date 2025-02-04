MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах

С 1 февраля 2025 года в мобильном приложении MegaPay обнулены комиссии за оплату питания и ремонта, а также за родительский взнос в детских садах Оша, Баткена, Джалал-Абада и некоторых районов южного региона.

Список садиков, где действует обнуление комиссии:

▪️ детсады Оша — оплата питания и ремонта;

▪️ детсады Джалал-Абада — оплата питания и ремонта;

▪️ детсады Кара-Суу — за питание;

▪️ детсады Лейлекского района — за взнос;

▪️ детсады Баткенского района — за взнос;

▪️ детсады Баткена — за взнос.

Данное предложение действует до 01.06.2025.

Как оплатить:

▫️ в разделе «Оплата» выберите «Образование»;

▫️ далее выберите нужные район и услугу;

▫️ введите лицевой счет ребенка и сумму;

▫️ при нажатии на кнопку «Продолжить» система выдает ФИО (необходимо проверить корректность);

▫️ подтвердите платеж.

Теперь родители и пользователи MegaPay могут совершать платежи без дополнительных затрат, что делает процесс оплаты еще удобнее и доступнее!

Напоминаем, что при оплате питания и ремонта во всех государственных детских садах Бишкека комиссия также составляет 0 сомов.

Оплачивайте быстро, удобно и без комиссии в MegaPay!