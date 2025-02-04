MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах

С 1 февраля 2025 года в мобильном приложении MegaPay обнулены комиссии за оплату питания и ремонта, а также за родительский взнос в детских садах Оша, Баткена, Джалал-Абада и некоторых районов южного региона.
Список садиков, где действует обнуление комиссии:
▪️ детсады Оша — оплата питания и ремонта;
▪️ детсады Джалал-Абада — оплата питания и ремонта;
▪️ детсады Кара-Суу — за питание;
▪️ детсады Лейлекского района — за взнос;
▪️ детсады Баткенского района — за взнос;
▪️ детсады Баткена — за взнос.
Данное предложение действует до 01.06.2025.
Как оплатить:
▫️ в разделе «Оплата» выберите «Образование»;
▫️ далее выберите нужные район и услугу;
▫️ введите лицевой счет ребенка и сумму;
▫️ при нажатии на кнопку «Продолжить» система выдает ФИО (необходимо проверить корректность);
▫️ подтвердите платеж.
Теперь родители и пользователи MegaPay могут совершать платежи без дополнительных затрат, что делает процесс оплаты еще удобнее и доступнее!
Напоминаем, что при оплате питания и ремонта во всех государственных детских садах Бишкека комиссия также составляет 0 сомов.
Оплачивайте быстро, удобно и без комиссии в MegaPay!