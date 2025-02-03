В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активно поддерживать талантливую молодежь и развитие отечественных инноваций. В Оше 30-31 января 2025 года состоялся AI City Hackathon («Умный» город с ИИ»), направленный на развитие цифровых инноваций и улучшение городской среды.
Мероприятие прошло при поддержке государственного оператора сотовой связи как главного спонсора, а организаторами выступила Accelerate Prosperity совместно с The Cramer Project. Хакатон стал завершающим этапом инкубационной программы, длившейся с 24 по 31 января 2024-го. За это время студенческие команды активно работали над проектами, которые помогут улучшить различные аспекты городской жизни. Всего в хакатоне приняли участие более 23 команд со всех вузов Кыргызстана.
Основные направления хакатона включали:
- экологию;
- цифровизацию государственных услуг;
- искусственный интеллект;
- кибербезопасность;
- благоустройство города;
- здоровый образ жизни.
Молодые специалисты предложили современные IT-решения, которые могут существенно повлиять на качество жизни горожан и ускорить цифровую трансформацию регионов.
Победители AI City Hackathon награждены ценными призами от компании MEGA, что стало дополнительной мотивацией для студентов в дальнейшем развитии их проектов.
«Мы рады поддерживать инициативы, которые развивают цифровую среду Кыргызстана. Хакатон показал, что наши студенты обладают отличными знаниями и готовы к разработке инновационных решений для города», — подчеркнул представитель MEGA Чынгыз Аманбаев.
Мероприятие стало ярким примером того, как технологии могут улучшать жизнь общества, а молодежь — быть двигателем этих изменений.
Поддержка MEGA студенческих проектов, направленных на цифровизацию, подчеркивает стремление компании вносить вклад в высокотехнологичное развитие республики и готовить новое поколение высококлассных IT-специалистов.
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