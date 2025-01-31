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Бизнес

Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия

Юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») и подведению итогов 2024 года, стало важной площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив совместных проектов. Платежные системы страны Центральной Азии и других государств выразили готовность объединять усилия для укрепления экономических связей и развития инновационных финансовых решений.

На панельной сессии, посвященной трансграничному сотрудничеству, председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова отметила, что интеграция финансовых систем различных стран открывает новые возможности для расширения локальных рынков и создания удобных трансграничных расчетов для населения. Генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» — «Белкарт» (Беларусь) Александр Сотников рассказал об успешном переходе белорусской платежной системы на собственное программное обеспечение, подчеркнув, что это решение позволило развиваться в соответствии с национальными приоритетами. Исполнительный директор UZCARD (Узбекистан) Олимжон Закиров отметил перспективы трансграничного взаимодействия и важность расширения инфраструктуры электронных платежей для повышения удобства расчетов для граждан.

Инициативы, обсуждаемые на мероприятии, подчеркивают, что взаимная поддержка и сотрудничество способны ускорить внедрение передовых платежных технологий, сделать финансовые услуги более доступными и укрепить экономические связи не только в Центральной Азии, но и за ее пределами. Это событие стало важным шагом на пути к созданию единой системы, которая принесет пользу всем участвующим странам.

НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318535/
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