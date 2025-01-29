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Бизнес

«Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года

«Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») отметил двадцатую годовщину со дня своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейному событию и подведению итогов 2024 года, собрались руководители финансовых учреждений, зарубежные партнеры, представители профильных и государственных органов, а также торгово-сервисных предприятий.

Созданный в 2004 году в рамках Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей «Межбанковский процессинговый центр» проделал впечатляющий путь, в результате которого за два десятилетия Национальная платежная система «Элкарт» стала ключевым звеном в независимой финансовой инфраструктуре Кыргызской Республики. Благодаря разнообразию современных продуктов и услуг НПС «Элкарт» безналичные платежи в стране стали удобными, доступными и надежными для каждого гражданина страны.

В рамках торжественного мероприятия ЗАО «МПЦ» наградило активных партнеров, отметив их значительный вклад в развитие сотрудничества. Коммерческие банки, платежные организации, госорганы и торгово-сервисные предприятия, вместе с которыми удалось укрепить позиции «Элкарта» в 2024 году и повысить долю безналичных расчетов, получили заслуженное признание. Эти награды стали символом доверия и продуктивного партнерства.


Особое внимание на юбилейном мероприятии было уделено стоявшим у истоков создания компании и возглавлявшим ЗАО «МПЦ» в разные годы. Эти люди стали архитекторами успешного пути компании, заложив фундамент для амбициозных планов на будущее.

«Мы рады, что смогли вспомнить, как начинался наш путь, и лично поблагодарить всех, кто принимал участие в становлении компании, — отметила председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова. — История создается людьми, и сегодня у нас есть повод не только отпраздновать наши достижения, но и вспомнить тех, чья энергия, профессионализм и преданность делу помогли нам достичь высоких результатов.


Одним из ключевых моментов вечера стала панельная сессия с участием зарубежных партнеров. Во время обсуждения трансграничного сотрудничества участники отметили важность международного взаимодействия в рамках развития платежных технологий. Глава ЗАО «МПЦ» поделилась планами выйти за пределы Кыргызстана в сфере платежных решений, укрепляя сотрудничество между странами, генеральный директор «Банковского процессингового центра» Александр Сотников рассказал об опыте адаптации национальной платежной системы Беларуси к современным вызовам, а исполнительный директор UZCARD Олимжон Закиров поведал о перспективах развития платежных решений в Узбекистане.

«Каждое наше достижение — это результат слаженной работы команды, поддержки партнеров и профессионализма всех, кто вносил свой вклад в развитие компании. Мы искренне благодарны каждому за преданность делу, за инициативу и за готовность двигаться вперед вместе. Это позволяет «Межбанковскому процессинговому центру» не только сохранять лидирующие позиции, но и уверенно двигаться вперед, воплощая самые амбициозные планы», — подчеркнула Каныкей Жамангулова.

«Межбанковский процессинговый центр» продолжит создавать новые возможности для развития не только финансового рынка Кыргызской Республики, но и для международного сотрудничества и интеграции.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318257/
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