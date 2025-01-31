«Яндекс Плюс» от MEGA 90 дней БЕСПЛАТНО

Акция только для абонентов MEGA — подписка «Яндекс Плюс» предоставляется БЕСПЛАТНО на целых 90 дней. Теперь пользователи могут БЕСПЛАТНО наслаждаться музыкой, фильмами, книгами, подкастами и получать скидки на поездки с одним удобным тарифом.

Что входит в подписку « Яндекс Плюс» от MEGA :

«Яндекс Go» — скидки на поездки.

Скидка 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и «Бизнес» — это дополнительное удобство для тех, кто ценит комфорт и экономию. «Яндекс Музыка» — музыка для всех настроений.

Абоненты получают доступ к миллионам треков, подкастам и уникальным рекомендациям. Персональная «Моя Волна» поможет открыть новых артистов и наслаждаться музыкой, соответствующей вашему вкусу. «Кинопоиск» — фильмы и сериалы где угодно.

Богатая коллекция фильмов и сериалов, которые можно смотреть на любых устройствах. Приятный бонус — возможность загрузки контента для просмотра офлайн. «Яндекс Книги» — электронные и аудиокниги.

Любители литературы оценят доступ к лучшим электронным книгам, аудиокнигам, подкастам и комиксам. Это удобное решение для тех, кто любит читать или слушать в дороге.

По завершении пробного периода в 90 дней наступают стандартные условия за полную стоимость подписки. Ежемесячная цена подписки составляет всего 179 сомов с учетом всех налогов.

Как подключить?

Подключить можно в приложении MEGA24 или наберите: *5550*1#.

Подписка «Яндекс Плюс» — это выгодное решение для тех, кто хочет получить максимум удовольствия и удобства. Присоединяйтесь и наслаждайтесь лучшими развлечениями прямо сейчас!

MEGA — с нами всегда комфортно!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.