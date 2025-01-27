Каждый год, как и 2024-й, отмечен для компании новаторскими медицинскими достижениями и методами лечения. Успехи были разными: от радостного исцеления 67-летней пациентки с болезнью Паркинсона до сложной операции для сиамских близнецов. В сеть клиник Acıbadem продолжают обращаться для надежного решения сложных медицинских случаев. Эти достижения в очередной (девятый!) раз принесли турецкой сети клиник Acıbadem престижное звание чемпиона в номинации «Лучший экспортер услуг здравоохранения».
Преодолевая границы и объединяя пациентов со всего мира
Сеть клиник Acıbadem признана одним из самых значительных международных поставщиков медицинских услуг на протяжении многих лет и продолжает поддерживать свою репутацию во всем мире. Это 24 больницы, 15 клиник и более 25 тысяч человек медицинского персонала. Центры в Турции, Болгарии, Северной Македонии, Сербии и Нидерландах продолжают обслуживать своих пациентов.
В дополнение к этому сеть клиник Acıbadem управляет 59 представительствами в 56 городах в 33 странах, поддерживая тесный контакт с пациентами по всему миру.
Помимо современных медицинских учреждений, сеть клиник Acıbadem остается лидером в области здравоохранения — это стало возможно благодаря применению передовых технологий и команде из более 3 тысяч 300 специалистов, а также 4 тысяч 700 медсестер.
Инновации в турецкой сети клиник Acıbadem
Центры славятся своими новаторскими достижениями и опытом в лечении сложных медицинских случаев. Благодаря клиентоориентированному подходу и индивидуальным планам лечения сеть клиник Acıbadem неизменно становится маяком надежды для пациентов со всего мира. Компанию выбрали 55 тысяч пациентов из 148 государств. Это помогло сети клиник Acıbadem в девятый раз завоевать звание «Лучший экспортер услуг здравоохранения».
Некоторые из новаторских медицинских достижений
В прошлом году 6 миллионов пациентов посетили для лечения турецкую сеть клиник Acıbadem, и за всеми из них стоит множество трогательных историй — от пластической хирургии до онкологических случаев.
-
Разделение сиамских близнецов
В клинику Acıbadem Atakent поступили 17-месячные сиамские близнецы из Алжира. У детей были сросшиеся грудина, ткани грудной клетки и общий перикард. Медицинский случай осложнялся врожденным пороком сердца. Разделение потребовало месяцев подготовки и двух операций общей продолжительностью 9 часов. В команде участвовали кардиохирурги, пластические хирурги и анестезиологи. После сложных предоперационного и послеоперационного периодов малыши обрели независимость друг от друга.
-
Глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона
67-летняя пациентка из Азербайджана страдала болезнью Паркинсона 11 лет. Принимаемые препараты вызывали дискинезию и временно снимали симптомы. Пациентка обратилась в сеть клиник Acıbadem к профессору Фатиху Байраклы для процедуры глубокой стимуляции мозга (DBS). После успешной операции она вернулась домой, избавившись от болезни.
-
Успешное ЭКО для пациентки из Азербайджана
Пациентка из Азербайджана старше 40 лет обратилась в клинику Acıbadem за ЭКО. Профессор Джем Фычыджыоглу провел предимплантационные генетические тесты и исправил внутреннюю деформацию матки. После процедуры женщине имплантировали два эмбриона. Пациентка вернулась домой с долгожданными здоровыми близнецами.
Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.
Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.
Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.