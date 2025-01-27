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Бизнес

2024-й — год медицинских чудес и достижений в турецкой сети клиник Acıbadem

Каждый год, как и 2024-й, отмечен для компании новаторскими медицинскими достижениями и методами лечения. Успехи были разными: от радостного исцеления 67-летней пациентки с болезнью Паркинсона до сложной операции для сиамских близнецов. В сеть клиник Acıbadem продолжают обращаться для надежного решения сложных медицинских случаев. Эти достижения в очередной (девятый!) раз принесли турецкой сети клиник Acıbadem престижное звание чемпиона в номинации «Лучший экспортер услуг здравоохранения».

Преодолевая границы и объединяя пациентов со всего мира

Сеть клиник Acıbadem признана одним из самых значительных международных поставщиков медицинских услуг на протяжении многих лет и продолжает поддерживать свою репутацию во всем мире. Это 24 больницы, 15 клиник и более 25 тысяч человек медицинского персонала. Центры в Турции, Болгарии, Северной Македонии, Сербии и Нидерландах продолжают обслуживать своих пациентов. 

В дополнение к этому сеть клиник Acıbadem управляет 59 представительствами в 56 городах в 33 странах, поддерживая тесный контакт с пациентами по всему миру. 

Помимо современных медицинских учреждений, сеть клиник Acıbadem остается лидером в области здравоохранения — это стало возможно благодаря применению передовых технологий и команде из более 3 тысяч 300 специалистов, а также 4 тысяч 700 медсестер. 

Инновации в турецкой сети клиник Acıbadem

Центры славятся своими новаторскими достижениями и опытом в лечении сложных медицинских случаев. Благодаря клиентоориентированному подходу и индивидуальным планам лечения сеть клиник Acıbadem неизменно становится маяком надежды для пациентов со всего мира. Компанию выбрали 55 тысяч пациентов из 148 государств. Это помогло сети клиник Acıbadem в девятый раз завоевать звание «Лучший экспортер услуг здравоохранения».

Некоторые из новаторских медицинских достижений

В прошлом году 6 миллионов пациентов посетили для лечения турецкую сеть клиник Acıbadem, и за всеми из них стоит множество трогательных историй — от пластической хирургии до онкологических случаев.

  • Разделение сиамских близнецов

В клинику Acıbadem Atakent поступили 17-месячные сиамские близнецы из Алжира. У детей были сросшиеся грудина, ткани грудной клетки и общий перикард. Медицинский случай осложнялся врожденным пороком сердца. Разделение потребовало месяцев подготовки и двух операций общей продолжительностью 9 часов. В команде участвовали кардиохирурги, пластические хирурги и анестезиологи. После сложных предоперационного и послеоперационного периодов малыши обрели независимость друг от друга.

  • Глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона

67-летняя пациентка из Азербайджана страдала болезнью Паркинсона 11 лет. Принимаемые препараты вызывали дискинезию и временно снимали симптомы. Пациентка обратилась в сеть клиник Acıbadem к профессору Фатиху Байраклы для процедуры глубокой стимуляции мозга (DBS). После успешной операции она вернулась домой, избавившись от болезни.

  • Успешное ЭКО для пациентки из Азербайджана

Пациентка из Азербайджана старше 40 лет обратилась в клинику Acıbadem за ЭКО. Профессор Джем Фычыджыоглу провел предимплантационные генетические тесты и исправил внутреннюю деформацию матки. После процедуры женщине имплантировали два эмбриона. Пациентка вернулась домой с долгожданными здоровыми близнецами.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/316955/
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