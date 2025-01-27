Каждый год, как и 2024-й, отмечен для компании новаторскими медицинскими достижениями и методами лечения. Успехи были разными: от радостного исцеления 67-летней пациентки с болезнью Паркинсона до сложной операции для сиамских близнецов. В сеть клиник Acıbadem продолжают обращаться для надежного решения сложных медицинских случаев. Эти достижения в очередной (девятый!) раз принесли турецкой сети клиник Acıbadem престижное звание чемпиона в номинации «Лучший экспортер услуг здравоохранения».

Преодолевая границы и объединяя пациентов со всего мира

Сеть клиник Acıbadem признана одним из самых значительных международных поставщиков медицинских услуг на протяжении многих лет и продолжает поддерживать свою репутацию во всем мире. Это 24 больницы, 15 клиник и более 25 тысяч человек медицинского персонала. Центры в Турции, Болгарии, Северной Македонии, Сербии и Нидерландах продолжают обслуживать своих пациентов.

В дополнение к этому сеть клиник Acıbadem управляет 59 представительствами в 56 городах в 33 странах, поддерживая тесный контакт с пациентами по всему миру.

Помимо современных медицинских учреждений, сеть клиник Acıbadem остается лидером в области здравоохранения — это стало возможно благодаря применению передовых технологий и команде из более 3 тысяч 300 специалистов, а также 4 тысяч 700 медсестер.

Инновации в турецкой сети клиник Acıbadem

Центры славятся своими новаторскими достижениями и опытом в лечении сложных медицинских случаев. Благодаря клиентоориентированному подходу и индивидуальным планам лечения сеть клиник Acıbadem неизменно становится маяком надежды для пациентов со всего мира. Компанию выбрали 55 тысяч пациентов из 148 государств. Это помогло сети клиник Acıbadem в девятый раз завоевать звание «Лучший экспортер услуг здравоохранения».

Некоторые из новаторских медицинских достижений

В прошлом году 6 миллионов пациентов посетили для лечения турецкую сеть клиник Acıbadem, и за всеми из них стоит множество трогательных историй — от пластической хирургии до онкологических случаев.

Разделение сиамских близнецов

В клинику Acıbadem Atakent поступили 17-месячные сиамские близнецы из Алжира. У детей были сросшиеся грудина, ткани грудной клетки и общий перикард. Медицинский случай осложнялся врожденным пороком сердца. Разделение потребовало месяцев подготовки и двух операций общей продолжительностью 9 часов. В команде участвовали кардиохирурги, пластические хирурги и анестезиологи. После сложных предоперационного и послеоперационного периодов малыши обрели независимость друг от друга.

Глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона

67-летняя пациентка из Азербайджана страдала болезнью Паркинсона 11 лет. Принимаемые препараты вызывали дискинезию и временно снимали симптомы. Пациентка обратилась в сеть клиник Acıbadem к профессору Фатиху Байраклы для процедуры глубокой стимуляции мозга (DBS). После успешной операции она вернулась домой, избавившись от болезни.

Успешное ЭКО для пациентки из Азербайджана

Пациентка из Азербайджана старше 40 лет обратилась в клинику Acıbadem за ЭКО. Профессор Джем Фычыджыоглу провел предимплантационные генетические тесты и исправил внутреннюю деформацию матки. После процедуры женщине имплантировали два эмбриона. Пациентка вернулась домой с долгожданными здоровыми близнецами.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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