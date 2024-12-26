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Бизнес

Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA напоминает своим абонентам о возможности быстро и удобно оформить виртуальную платежную карту «MEGA ЭЛКАРТ» через приложение MegaPay.

Что такое «MEGA ЭЛКАРТ»?

Виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» — это современное платежное средство, которое позволяет совершать покупки, оплачивать услуги и проводить переводы, не обращаясь в отделения банков. Карта интегрирована с национальной платежной системой «Элкарт», которая широко используется в стране и поддерживает множество финансовых операций.

Преимущества использования виртуальной карты:

  • Мгновенное оформление. Создать карту можно прямо в приложении MegaPay за несколько минут.

  • Безопасность. Виртуальный формат снижает риски потери карты, а также защищает личные данные при онлайн-транзакциях.

  • NFC-оплата. Возможность оплаты через «Элкарт Pay» и NFC-стикеры, кольца и браслеты.

Как оформить «MEGA ЭЛКАРТ»:

  • скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);

  • на главном экране нажать на кнопку «Открыть новую карту»;

  • ознакомиться с условиями обслуживания и дать согласие на открытие карты;

  • нажать кнопку «Заказать карту»;

  • ввести код подтверждения, полученный по SMS.

Важно! Виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от банка-эмитента ОАО «Айыл Банк» доступна только для пользователей MegaPay, прошедших полную банковскую идентификацию, а также только для резидентов Кыргызской Республики.

Для пользователей есть особый подарок от MegaPay — БЕСПЛАТНЫЕ платежные стикеры NFC, которые можно получить в следующих ЦПО MEGA:

• проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
• улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
• проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
• улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
• улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;
• улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
• улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
• улица Юнусалиева, 185/1;
• город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);
• город Ош, улица Курманджан Датки, 256.

Чтобы получить стикер, обратитесь в указанные офисы MEGA с паспортом. Поспешите — количество ограничено!

Также напоминаем, что сейчас действует акция «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Пользователи, совершающие бесконтактную оплату по платежным картам «MEGA ЭЛКАРТ» с использованием бесконтактной оплаты через ЭЛКАРТ Pay, NFC-стикеры, кольца или браслеты в POS-терминалах, получают возможность участвовать в розыгрыше путевки в солнечный Таиланд!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315429/
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