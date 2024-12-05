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Бизнес

Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР

Cмог, загрязненный воздух. Такие проблемы остро стоят перед человечеством и волнуют общественность своими последствиями на здоровье. Особенно актуален этот вопрос в зимний период, когда ко всему прочему добавляется загрязнение воздуха от отопления.

7 миллионов человек каждый год умирают из-за загрязнения воздуха.

Уменьшить воздействие основных источников загрязнения атмосферного воздуха можно за счет инвестиций, стимулирующих развитие более экологически чистых видов транспорта, повышение энергоэффективности зданий, электроэнергетики и промышленного производства.

На сегодняшний день устойчивое развитие, бережное и разумное отношение к экологии, окружающей среде являются необходимостью и осознанным подходом населения и бизнеса. Все больше людей предпринимают усилия для защиты и сохранения экологии. Бизнес переходит на устойчивое ведение деятельности. «Устойчивый бизнес» стремится к разумному потреблению ресурсов, снижению вредного влияния на экологию и внедрению зеленых проектов.

Зеленые проекты помогают улучшить качество жизни.

Они способствуют снижению загрязнения воздуха и воды, улучшению условий жизни в городах и селах, а также сохранению биоразнообразия. Здоровая окружающая среда — это не только залог физического здоровья людей, но и основа для общего благополучия.

Госбанк развития КР нацелен на решение экологических проблем через финансовые инструменты зеленого финансирования. Банк стремится внести ощутимый вклад в сферу развития зеленого финансирования, предоставляя своим партнерам инструменты для внедрения инновационных решений в сфере экологии и устойчивости.

Программы финансирования зеленых проектов Государственного банка развития дают возможность юридическим лицам получить зеленый кредит на выгодных условиях (от 6 процентов годовых, до 10 лет) для реализации проектов, имеющих положительное воздействие на экологию и сохранение окружающей среды.

www.sdb.kg

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313165/
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