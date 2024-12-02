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Бизнес

Вкусный кешбэк 5 процентов и скидка от «Бакай Банка» в сервисе «Яндекс.Еда»!

С «Бакай Банком» ваши заказы через «Яндекс.Еда» становятся еще выгоднее. Откройте карту Visa от «Бакай Банка» и получайте:

• 5 процентов кешбэка на карту при оплате заказов картами Visa;

• скидку 510 сомов на первый заказ в сервисе «Яндекс.Еда» от 750 сомов при использовании промокода BAKAI510.

Как воспользоваться акцией:

1. Получите карту «Бакай Банка»: откройте карту Visa в любом удобном отделении или в торговых точках.
2.Сделайте заказ через «Яндекс.Еда»:

  • войдите в приложение «Яндекс»;
  • перейдите в раздел «Еда»;
  • выберите ресторан или магазин и добавьте любимые блюда в корзину;
  • при оплате введите промокод BAKAI510 (применяется только к первому заказу от 750 сомов без учета доставки и сервисного сбора).

3. Получайте кешбэк и скидку, экономя еще больше.

Обратите внимание:
акция действует с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025-го во всех городах, где доступен сервис «Яндекс».

Полные условия акции доступны на официальных сайтах «Бакай Банка» и сервиса «Яндекс».

«Бакай Банк» — ваш выгодный банк.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312779/
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