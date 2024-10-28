MBANK и VISA запускают акцию «Лети на Мальдивы с MBANK»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK объявляет о старте новой акции совместно с VISA «Лети на Мальдивы с MBANK». Эта уникальная инициатива нацелена на увеличение объемов международных переводов, осуществляемых пользователями приложения MBANK с помощью карт VISA. Участники акции не только получат возможность отправлять деньги за границу, но и смогут выиграть замечательные призы!
Как принять участие в акции?
Чтобы стать участником акции «Лети на Мальдивы с MBANK», необходимо выполнить несколько простых условий:
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Производите переводы с карты Visa на карту Visa. Используйте мобильное приложение MBANK для осуществления переводов, выбрав сервисы «Пополнение карт Visa» и «Перевод по номеру карты». Это обеспечит быстрое и безопасное выполнение ваших финансовых операций.
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Переводы должны быть международными. Убедитесь, что ваши переводы отправляются на карты, выпущенные в других странах. Это даст вам возможность воспользоваться преимуществами международных переводов.
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Минимальная сумма перевода. Каждый перевод должен составлять не менее 20 долларов США (или эквивалент этой суммы) за одну транзакцию. Это условие направлено на стимулирование более активного использования международных переводов.
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Территория участия. Акция доступна на территории Кыргызской Республики, что позволяет всем пользователям MBANK легко принимать в ней участие.
Сроки проведения акции
Акция продлится с 28 октября по 26 декабря 2024 года (включительно). В течение этого периода пользователи могут активно участвовать и зарабатывать шансы на выигрыш.
Подарки для участников
Каждый участник акции имеет возможность выиграть привлекательные призы:
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Apple AirPods 3;
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Garmin Venu 3;
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iPhone 15 Pro;
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поездка на Мальдивы.
«Мы рады представить акцию «Лети на Мальдивы с MBANK», которая открывает новые горизонты для наших клиентов. В современном мире важно иметь возможность легко и быстро отправлять деньги за границу, и мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным и выгодным. Надеемся, что наши клиенты воспользуются данной акцией и получат возможность выиграть замечательные призы!» — сказал Роман Цхай, начальник управления карт-центра.
Не упустите возможность стать частью акции «Лети на Мальдивы с MBANK». Делайте международные переводы с картами VISA и выигрывайте призы!
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