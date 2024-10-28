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Бизнес

MBANK и VISA запускают акцию «Лети на Мальдивы с MBANK»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK объявляет о старте новой акции совместно с VISA «Лети на Мальдивы с MBANK». Эта уникальная инициатива нацелена на увеличение объемов международных переводов, осуществляемых пользователями приложения MBANK с помощью карт VISA. Участники акции не только получат возможность отправлять деньги за границу, но и смогут выиграть замечательные призы!

Как принять участие в акции?

Чтобы стать участником акции «Лети на Мальдивы с MBANK», необходимо выполнить несколько простых условий:

  1. Производите переводы с карты Visa на карту Visa. Используйте мобильное приложение MBANK для осуществления переводов, выбрав сервисы «Пополнение карт Visa» и «Перевод по номеру карты». Это обеспечит быстрое и безопасное выполнение ваших финансовых операций.

  2. Переводы должны быть международными. Убедитесь, что ваши переводы отправляются на карты, выпущенные в других странах. Это даст вам возможность воспользоваться преимуществами международных переводов.

  3. Минимальная сумма перевода. Каждый перевод должен составлять не менее 20 долларов США (или эквивалент этой суммы) за одну транзакцию. Это условие направлено на стимулирование более активного использования международных переводов.

  4. Территория участия. Акция доступна на территории Кыргызской Республики, что позволяет всем пользователям MBANK легко принимать в ней участие.

Сроки проведения акции

Акция продлится с 28 октября по 26 декабря 2024 года (включительно). В течение этого периода пользователи могут активно участвовать и зарабатывать шансы на выигрыш.

Подарки для участников

Каждый участник акции имеет возможность выиграть привлекательные призы:

  • Apple AirPods 3;

  • Garmin Venu 3;

  • iPhone 15 Pro;

  • поездка на Мальдивы.

«Мы рады представить акцию «Лети на Мальдивы с MBANK», которая открывает новые горизонты для наших клиентов. В современном мире важно иметь возможность легко и быстро отправлять деньги за границу, и мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным и выгодным. Надеемся, что наши клиенты воспользуются данной акцией и получат возможность выиграть замечательные призы!» — сказал Роман Цхай, начальник управления карт-центра.

Не упустите возможность стать частью акции «Лети на Мальдивы с MBANK». Делайте международные переводы с картами VISA и выигрывайте призы!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309542/
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