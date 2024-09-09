MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK сообщает о начале обслуживания международных карт Mastercard в своих банкоматах и Smart POS-терминалах. Это нововведение предоставляет держателям Mastercard полный доступ ко всем функциям устройств, что повышает удобство и расширяет возможности клиентов для проведения финансовых операций.

Основные преимущества:

Широкая сеть банкоматов. Держатели международных карт Mastercard смогут снять наличные и проверить баланс в банкоматах MBANK, расположенных по всей территории Кыргызстана.

Универсальность Smart POS-терминалов. Smart POS-терминалы принимают карты Mastercard, что позволяет легко оплачивать покупки и услуги в любой торговой точке, оснащенной терминалами MBANK.

Безопасность и надежность. Все транзакции с использованием карт Mastercard обрабатываются с применением передовых технологий защиты данных, что гарантирует безопасность финансов.

«Включение возможности оплаты международных карт Mastercard в инфраструктуре MBANK — это часть нашей стратегии по расширению и развитию финансового сектора Кыргызстана. Мы всегда стремимся предложить клиентам гибкие и современные решения, которые соответствуют их потребностям и делают их жизнь комфортнее и удобнее», — подчеркнул Алмаз Мамырбаев, директор департамента цифрового развития массового сегмента MBANK.

Для обеспечения максимального удобства пользователей MBANK активно расширяет свои возможности. Таким образом, начиная с 9 сентября 2024 года, все держатели карт Mastercard смогут воспользоваться услугами в банкоматах и Smart POS-терминалах MBANK.

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