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Бизнес

Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов

Начало нового учебного года не за горами, поэтому Мобильный оператор О! напоминает о специальных льготных тарифах для школьников и студентов «Окуучу» и «Студент онлайн».

Практика последних лет показала, что необходимость в обучении онлайн растет. Интернет сегодня — это кладезь информации и возможность изучать мир, где бы ты ни был. Специальные тарифы О! открывают свободный доступ к этому источнику знаний, тарифы отвечают всем требованиям не только для учебы, но и для общения с друзьями.

Льготные тарифы для учащихся приобрели особую популярность еще в 2020 году во время пандемии. В то нелегкое для страны время эти тарифы были полностью бесплатными не только для учеников, но и для учителей. Сегодня эти тарифы считаются социальными, их стоимость минимальна.

Как подключиться?

Школьникам необходимо свидетельство о рождении, а студентам — студенческий билет и паспорт. Можно прийти в любой магазин O!Store или подключиться онлайн в приложении «Мой О!», пройдя онлайн-регистрацию: зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение дня на номере телефона, через который производилась регистрация.

О! — учимся вместе!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303414/
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