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Бизнес

Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии

Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортное средство и недвижимость, не используемую для предпринимательской деятельности.

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам удобный способ оплаты автоналога через мобильное приложение MegaPay БЕЗ КОМИССИИ.

Для оплаты налога на транспорт необходимо:

• скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);

• открыть раздел «Сервисы», затем выбрать вкладку «Оплата налога на имущество»;

• выбрать «Оплата налога на транспортное средство»;

• выбрать нужный вид транспорта, налоговый период, ввести ИНН и государственный номер авто.

Сумма налогов будет рассчитана автоматически, вам лишь остается подтвердить платеж.

Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте Налоговой службы по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

Также в MegaPay доступна оплата следующих видов налогов:

  • на имущество, жилое здание, сооружение;

  • на имущество, нежилое здание, сооружение;

  • на имущество, земли населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения.

Приложение MegaPay предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро и безопасно оплачивать налоги в несколько кликов. Отсутствие комиссии делает этот сервис еще более привлекательным для абонентов, позволяя им экономить средства при каждом платеже.

Пользователи могут с легкостью выполнять налоговые обязательства прямо со своих мобильных устройств, без необходимости обращаться в банки или использовать другие посреднические сервисы.

Несвоевременная уплата налога влечет за собой штрафы: 1 тысячу сомов — для физических лиц и 5 тысяч — для юридических. Кроме того, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,09 процента от суммы задолженности.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303188/
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