18:23
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии

До 1 сентября всем автовладельцам нужно оплатить налог на транспорт.

Удобно рассчитать и оплатить без комиссии можно всего за несколько минут через кошелек «О!Деньги». Просто укажите данные авто, ИНН автовладельца, и сумма налога определится автоматически.

Как оплатить онлайн:

  • установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store;
  • откройте «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Налоги» → «Налог на транспорт»;
  • введите данные и подтвердите платеж.

Электронный чек об оплате легко сохранить в галерею, отправить себе на почту или в мессенджер.

Также в приложении «Мой О!» есть и другие удобные функции для автовладельцев:

1. Проверка и оплата штрафов с камер «Безопасного города» и выписанных вручную.
2. Сarcheck.
3. Оплата госномера.
4. Оплата водительского удостоверения.
5. Оплата с кешбэком 2 процента в сетях АЗС Partner Neft, Bishkek Petroleum и 1 процент в «Газпромнефть».
6. Топливо в рассрочку от МКК «Акча Булак» онлайн и без переплат.

«Мой О!» — с нами выгодно!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303187/
просмотров: 1759
Версия для печати
Материалы по теме
«Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Оплатите налоги онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Интернет SAIMA стал еще дешевле и впервые в КР разогнался до 500 Мбит/сек
Готовьтесь к взлету! Дешевые авиабилеты в «Мой О!» с кешбэком 2 процента
Безналичная оплата для бизнеса: официальное и удобное решение от «О!Деньги»
Проверяйте налоговую задолженность и оплачивайте налоги онлайн через «О!Деньги»
Летний кешбэк: покупайте товары на «О!Маркете» и получайте 2 процента бонусами
«О!Деньги» для бизнеса: подключите бесплатно Smart POS-терминалы с функцией ККМ
«О!Деньги» обнуляет комиссию с переводов на Kaspi
Как сэкономить время и деньги на покупке продуктов в Бишкеке
Популярные новости
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: Оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
27 августа, вторник
18:11
Новый посол Франции в Кыргызстане вручил копии вверительных грамот Новый посол Франции в Кыргызстане вручил копии вверител...
17:49
В Бишкеке на капитальный ремонт закрыли участок улицы Суюмбаева
17:33
ГКНБ изъял у бывшего чиновника зерносклад на Иссык-Куле и вернул его государству
17:25
В Оше 15-летнюю девочку держали в сексуальном рабстве. Реакция МВД
17:10
Малую ГЭС и цементный завод построят в Тюпе китайские инвесторы