Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии

До 1 сентября всем автовладельцам нужно оплатить налог на транспорт.
Удобно рассчитать и оплатить без комиссии можно всего за несколько минут через кошелек «О!Деньги». Просто укажите данные авто, ИНН автовладельца, и сумма налога определится автоматически.
Как оплатить онлайн:
- установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store;
- откройте «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Налоги» → «Налог на транспорт»;
- введите данные и подтвердите платеж.
Электронный чек об оплате легко сохранить в галерею, отправить себе на почту или в мессенджер.
Также в приложении «Мой О!» есть и другие удобные функции для автовладельцев:
1. Проверка и оплата штрафов с камер «Безопасного города» и выписанных вручную.
2. Сarcheck.
3. Оплата госномера.
4. Оплата водительского удостоверения.
5. Оплата с кешбэком 2 процента в сетях АЗС Partner Neft, Bishkek Petroleum и 1 процент в «Газпромнефть».
6. Топливо в рассрочку от МКК «Акча Булак» онлайн и без переплат.