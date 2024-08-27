Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии

До 1 сентября всем автовладельцам нужно оплатить налог на транспорт.

Удобно рассчитать и оплатить без комиссии можно всего за несколько минут через кошелек «О!Деньги». Просто укажите данные авто, ИНН автовладельца, и сумма налога определится автоматически.

Как оплатить онлайн:

установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store ;

откройте «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Налоги» → «Налог на транспорт»;

введите данные и подтвердите платеж.

Электронный чек об оплате легко сохранить в галерею, отправить себе на почту или в мессенджер.

Также в приложении «Мой О!» есть и другие удобные функции для автовладельцев:

1. Проверка и оплата штрафов с камер «Безопасного города» и выписанных вручную.

2. Сarcheck.

3. Оплата госномера.

4. Оплата водительского удостоверения.

5. Оплата с кешбэком 2 процента в сетях АЗС Partner Neft, Bishkek Petroleum и 1 процент в «Газпромнефть».

6. Топливо в рассрочку от МКК «Акча Булак» онлайн и без переплат.