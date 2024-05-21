Цифровые документы и госуслуги «Түндүк» теперь в «Мой О!»

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает расширять спектр электронных государственных услуг, предлагая кыргызстанцам удобные технологичные решения.
Теперь получить доступ к цифровым документам и госуслугам «Түндүк» можно в мобильном приложении «Мой О!». Сервис позволит использовать цифровые документы и представлять их по требованию, что равнозначно оригиналу в твердом виде.
Важные документы теперь всегда будут под рукой:
- ID-карта;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт авто;
- свидетельства о браке и рождении детей;
- свидетельство о государственной регистрации ИП.
Кроме того, в приложении доступны более 50 популярных госуслуг «Түндүк», таких как:
- государственные справки и выписки;
- информация о социальных выплатах;
- цифровой профиль здоровья.
Получить доступ к порталу «Түндүк» в «Мой О!» просто:
- скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;
- откройте раздел «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Госуслуги» → «Түндүк»;
- введите пароль от ЕСИ, который выдается при получении цифровой подписи (получить ее можно уже сейчас в приложении «Мой О!»);
- выберите метод получения проверочного кода — посредством SMS или электронной почты;
- нажмите на кнопку «Войти».
Для повторного входа в «Түндүк» достаточно использовать Face ID, отпечаток пальца или PIN-код.
Отметим, что сервис бесплатный и реализован при поддержке государственного учреждения «Түндүк» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.