Цифровые документы и госуслуги «Түндүк» теперь в «Мой О!»

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает расширять спектр электронных государственных услуг, предлагая кыргызстанцам удобные технологичные решения.

Теперь получить доступ к цифровым документам и госуслугам «Түндүк» можно в мобильном приложении «Мой О!». Сервис позволит использовать цифровые документы и представлять их по требованию, что равнозначно оригиналу в твердом виде.

Важные документы теперь всегда будут под рукой:

ID-карта;

водительское удостоверение;

техпаспорт авто;

свидетельства о браке и рождении детей;

свидетельство о государственной регистрации ИП.

Кроме того, в приложении доступны более 50 популярных госуслуг «Түндүк», таких как:

государственные справки и выписки;

информация о социальных выплатах;

цифровой профиль здоровья.

Получить доступ к порталу «Түндүк» в «Мой О!» просто:

скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;

откройте раздел «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Госуслуги» → «Түндүк»;

введите пароль от ЕСИ, который выдается при получении цифровой подписи (получить ее можно уже сейчас в приложении «Мой О!»);

выберите метод получения проверочного кода — посредством SMS или электронной почты;

нажмите на кнопку «Войти».

Для повторного входа в «Түндүк» достаточно использовать Face ID, отпечаток пальца или PIN-код.

Отметим, что сервис бесплатный и реализован при поддержке государственного учреждения «Түндүк» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.