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Бизнес

Цифровые документы и госуслуги «Түндүк» теперь в «Мой О!»

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает расширять спектр электронных государственных услуг, предлагая кыргызстанцам удобные технологичные решения.

Теперь получить доступ к цифровым документам и госуслугам «Түндүк» можно в мобильном приложении «Мой О!». Сервис позволит использовать цифровые документы и представлять их по требованию, что равнозначно оригиналу в твердом виде.

Важные документы теперь всегда будут под рукой:

  • ID-карта;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт авто;
  • свидетельства о браке и рождении детей;
  • свидетельство о государственной регистрации ИП.

Кроме того, в приложении доступны более 50 популярных госуслуг «Түндүк», таких как:

  • государственные справки и выписки;
  • информация о социальных выплатах;
  • цифровой профиль здоровья.

Получить доступ к порталу «Түндүк» в «Мой О!» просто:

  • скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;
  • откройте раздел «О!Деньги» → «Мои сервисы» → «Госуслуги» → «Түндүк»;
  • введите пароль от ЕСИ, который выдается при получении цифровой подписи (получить ее можно уже сейчас в приложении «Мой О!»);
  • выберите метод получения проверочного кода — посредством SMS или электронной почты;
  • нажмите на кнопку «Войти».

Для повторного входа в «Түндүк» достаточно использовать Face ID, отпечаток пальца или PIN-код.

Отметим, что сервис бесплатный и реализован при поддержке государственного учреждения «Түндүк» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294567/
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