MEGA поздравила кыргызстанок с Днем матери

19 мая в Кыргызстане отметили один из самых светлых и теплых праздников — День матери. MEGA как социально ответственная компания в преддверии праздника поздравила многодетных мам.

Первой поздравления от государственного оператора сотовой связи получила Тынаркул Айдаралиева, имеющая звание «Баатыр Эне». Женщина родила и воспитала восемь детей. Сейчас она на заслуженном отдыхе, у нее 23 внука и 2 правнука.

Далее сотрудники компании навестили мать девятерых детей — Астру Дуйшонбиеву и Гульнару Фаткулину, у которой 6 детей, 18 внуков и 3 правнука. Всю свою трудовую жизнь она проработала оператором-связистом.

Также MEGA побывала в живописном уголке Иссык-Кульской области, где расположился детский дом «Мээрим булагы» в гостях у Гулнары Дегенбаевой, ставшей мамой для 157 ребят.

«День матери — один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям — нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет — мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому», — отметили в компании.