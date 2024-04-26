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Бизнес

Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента

Контакт-центр становится стартом карьеры для многих успешных менеджеров и руководителей. Эта работа учит общению с людьми, дисциплинирует и позволяет расширить круг знакомств. Об этих и других неочевидных плюсах работы сегодня в нашем материале на примере работы одного из крупнейших контакт-центров в стране — Службы поддержки Мобильного оператора О!.

Операторов на линии можно назвать настоящими чемпионами по решению самых разных вопросов. В их распоряжении огромные массивы информации и управление разными каналами коммуникации, ведь в базе знаний О! сотни сценариев ответов, так называемых «скриптов».

Часть нагрузки, которая раньше была на плечах операторов, приняло на себя приложение «Мой О!», где можно и без обращения в контакт-центр быстро узнать ответы на самые популярные вопросы по балансу, подключенному тарифу и услугам.

Служба поддержки О! — это супермногоканальный контакт-центр, куда можно не только звонить, но и написать в популярных мессенджерах и социальных сетях. Ежедневно операторы принимают более 12 тысяч обращений со всей страны, а в год эта цифра превышает 4,5 миллиона заявок.

Преимущества работы в контакт-центре О!

Такой навык, как «коммуникация», напрямую влияет на качество жизни любого современного человека: влияет на наши отношения с людьми, успех и развитие, карьерные возможности, благополучие в жизни. Здесь в контакт-центре ребята прокачивают в себе именно эту способность. Ведь от того, как будет предоставлен ответ абоненту, зависит не только его настроение, но и успех компании.

Начните свой карьерный путь в контакт-центре О!, и вы получите такой классный опыт в работе с людьми и бизнес-процессами, который пригодится абсолютно во всех сферах жизни.

1
Свободный график, офис в центре и бесплатная мобильная связь

Для студентов — это возможность работать неполный рабочий день в самом современном, просторном и удобном офисе в центре города. Если вы выбрали вечернюю смену, то предусмотрен развоз сотрудников по домам. А чтобы вы всегда были на связи, бесплатная безлимитная связь и интернет вам обеспечены.

2
Легкий старт

О! приглашает в свою команду всех, кто хочет расти и развиваться вместе с командой лидера мобильного рынка Кыргызстана.

Почему Мобильный оператор О!

Выбор правильного места работы — залог успеха в жизни. Чтобы быть успешным самому, надо работать в успешной и перспективной компании, которая не стоит на месте, а стремительно развивается.

Настоящее время характерно активностью молодежи, их желанием работать и учиться одновременно. Мобильный оператор О! дает такую возможность: у вас появится возможность хорошо зарабатывать, совмещать учебу и получить ценный опыт на будущее.

Для работы в контакт-центре не требуется специального образования. Главные критерии отбора: коммуникабельность, доброжелательность, гибкость и ориентированность на клиента, четкая дикция и грамотная речь, письменная грамотность, хорошая обучаемость, ответственность, умение работать в команде.

Уверенно чувствовать себя на линии уже в первый рабочий день помогает система обучения, которая включает теоретическую часть и практику с опытными наставниками.

3
Навыки на всю жизнь

Работа в контакт-центре отлично развивает универсальные гибкие навыки. Умение сохранять невозмутимость в любой ситуации и знание правил общения понадобятся всегда. Здесь формируется стрессоустойчивость, нарабатываются приемы работы с возражениями. А база знаний, с которой специалист работает в контакт-центре, останется с вами надолго и пригодится во многих жизненных аспектах — например, умение ориентироваться в тарифах, знание нюансов финансовых продуктов, современных телекоммуникационных технологий.

4
Бесплатные тренинги

Компания дает возможность развития и предоставляет бесплатные внутренние и внешние тренинги. Это могут быть семинары по технике речи, ораторскому искусству, стандартам разговора, техникам продаж. Регулярно проходят тренинги о продуктах — о свойствах и преимуществах товаров или услуг, с которым каждый день работают специалисты контакт-центра.

5
С нами не соскучишься!

Работа оператора — это не только серьезные беседы о мобильной связи, но и забавные истории с абонентами. Некоторые путаются в терминологии, называя гигабайты «гектарами», терминалы «терминаторами», а вместо абонент говорят «абонемент».

В контакт-центре О! вы обретете новых друзей, которых объединяет целеустремленность и желание быть лучше каждый день. Здесь развивается целое комьюнити активных, позитивных и грамотных специалистов, каждый из которых талантлив по-своему. Часто тут проходят конкурсы, где участники поощряются фирменной сувенирной продукцией. Совсем недавно прошел «Фестиваль дружбы народов», где ребята представили традиции и кухню разных народов, время от времени команда собирается вместе, чтобы провести киновечера, поиграть в мафию, поучаствовать в квиз-викторинах, спортивных мероприятиях. Жизнь кипит!

Давай к нам!

Оставляй свою заявку на сайте team.o.kg и присоединяйся к суперкоманде контакт-центра О!.

***
Обратиться с вопросом касательно мобильной связи можно онлайн на сайте o.kg, в любых социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter, а также в мессенджерах WhatsApp: +996 705 700 700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/292709/
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