Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление

В связи с опубликованием в средствах массовой информации сообщения о штрафе, наложенном на компанию, в лаборатории Бонецкого (ОсОО «Интелмед») сделали заявление.

Постановление Службы антимонопольного регулирования о взыскании с нашей компании якобы незаконно полученного дохода в доход республиканского бюджета грубо нарушило Указ президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о моратории на проверки субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года. Незаконно проведя проверку нашей компании, Служба антимонопольного регулирования затем намеренно исказила в своих расчетах данные о нашей производственной деятельности.

Заявляем, что расчеты, проведенные Службой антимонопольного регулирования в отношении нарушения нашей компании Закона КР «О конкуренции», не соответствуют действительности, и мы намерены обжаловать их в суде. Более того, предоставив средствам массовой информации свое постановление, Служба антимонопольного регулирования нарушила статью 57 Конституции Кыргызской Республики, которая гласит, что виновность должна быть доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Хотим напомнить, что в 2020 году, когда началась пандемия, в Кыргызской Республике был объявлен режим ЧС, и в связи с этим ПЦР-тесты на Covid-19 стали для населения тестами первейшей жизненной необходимости. Наше государство срочно обратилось к частному бизнесу с просьбой помочь организовать дополнительную лабораторную услугу ПЦР-тест на Covid-19.

Нашей компании, первой откликнувшейся на просьбу руководства страны, приходилось всеми правдами и неправдами по взлетевшим в тот момент ценам завозить в страну оборудование, реагенты, маски и прочие расходные материалы. Благодаря частным компаниям удалось таким образом снять социальную напряженность в стране.

Резкое увеличение спроса населения на услугу ПЦР-тест было связано с пандемией и требованием обязательного наличия такого теста для выезжающих из страны. Но это никоим образом не связано с установлением нашей компанией монопольно высоких цен, как это пытается в своем постановлении доказать Служба антимонопольного регулирования.

В январе 2021 года Министерством здравоохранения Кыргызской Республики был утвержден прейскурант цен для государственных лабораторий, согласованный с Государственным агентством антимонопольного регулирования. Цена одного ПЦР-тестирования была установлена в размере 1 тысяча 574 сома. При этом во всех частных лабораториях, получивших аккредитацию на проведение ПЦР-теста на Covid-19, цены на такой тест были примерно везде одинаковые, но почему-то интерес Службы антимонопольного регулирования вызвала деятельность только нашей компании, что говорит о явной предвзятости указанной организации.

Наша компания является крупным и законопослушным налогоплательщиком, в частности мы заплатили все положенные налоги и социальные отчисления в бюджет государства: в 2020 году — 86 миллионов 850 тысяч 246 сомов, в 2021-м — 251 миллион 19 тысяч 706 сомов, в 2022 году — 190 миллионов 478 тысяч 804 сома, в 2023-м — 117 миллионов 6 тысяч 627 сомов. Считаем, что Служба антимонопольного регулирования таким популистским информационным вбросом пытается лишить право бизнеса на обращение в судебные органы за защитой своих интересов и заранее создать у общественности негативное мнение о деятельности нашей компании.