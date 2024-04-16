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Общество

Лабораторию Бонецкого оштрафовали на 423 миллиона сомов

Служба антимонопольного регулирования вынесла постановление о взыскании 423 миллионов сомов в республиканский бюджет с ОсОО «Интелмед» (лаборатория Бонецкого). Об этом сообщили в ведомстве.

Решение принято из-за нарушения закона о конкуренции на рынке оказания лабораторных исследований.

Согласно анализу, ОсОО «Интелмед», пользуясь доминирующим положением в период чрезвычайной ситуации (пандемии COVID-19), установило монопольно высокие цены на услуги по проведению ПЦР-тестирования коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291644/
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