Лабораторию Бонецкого оштрафовали на 423 миллиона сомов

Служба антимонопольного регулирования вынесла постановление о взыскании 423 миллионов сомов в республиканский бюджет с ОсОО «Интелмед» (лаборатория Бонецкого). Об этом сообщили в ведомстве.

Решение принято из-за нарушения закона о конкуренции на рынке оказания лабораторных исследований.

Согласно анализу, ОсОО «Интелмед», пользуясь доминирующим положением в период чрезвычайной ситуации (пандемии COVID-19), установило монопольно высокие цены на услуги по проведению ПЦР-тестирования коронавирусной инфекции.