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Бизнес

Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников

Криптовалюта стала неотъемлемой частью финансовой системы, все больше привлекая новых пользователей и инвесторов. Ниша, дающая возможность хорошего заработка, также притягивает к себе разного рода мошенников, стремящихся воспользоваться недостатками системы и доверчивостью ее участников.

Мы подготовили ряд советов, которые помогут вам избежать неприятных последствий в мире цифровых активов.

1

Фишинговые атаки

2

Поддельные ICO (Initial Coin Offering)

3

Майнинговое мошенничество

 

4

Мошенничество в социальных медиа 

5

Кража личных данных

6

Пирамидальные схемы

7

Обман при обмене

И последний совет. Если вы столкнулись с необходимостью купли или продажи криптовалюты в Бишкеке и Кыргызстане, то самым безопасным и надежным способом для вас будет платформа xbt.kg. На ней вы сможете проводить официальные сделки через интернет-банкинг отечественных банков без необходимости физического посещения офисов. Операции обмена можно совершать через мобильные приложения или с помощью компьютера. Все ваши активы и операции будут под гарантированной защитой.

Лицензия № 46 от 23 августа 2023 года выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/289124/
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