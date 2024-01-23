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Бизнес

Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House

Подземные толчки, которые ощущались в Кыргызстане прошлой ночью, вызвали серьезную обеспокоенность среди населения. По предварительным данным МЧС КР, жертв и разрушений нет. Однако в соцсетях начали появляться кадры с трещинами в стенах многоэтажных домов, а пользователи стали задаваться вопросом о качестве современных построек в Бишкеке.

В свете последних событий строительная компания Elite House ответственно заявляет: все здания застройщика соответствуют стандартам сейсмической безопасности. Представители компании посетили объекты и лично убедились в том, что опасное природное явление не причинило никакого ущерба жильцам.

По словам жительницы жилого комплекса New York, землетрясение вызвало панику, но все обошлось без неприятных последствий:

— Все проверили, никаких трещин не обнаружили. Наша квартира находится на седьмом этаже. Нет ни малейших повреждений — ни в ванной, ни на кухне. Это очень радует, поскольку мы живем здесь первый год. Надеюсь, что таких землетрясений больше не предвидится. Но если это вдруг произойдет, верю, что все будет хорошо.

ЖК «Итальянский Квартал» тоже тщательно проверили после землетрясения и не нашли повреждений. «Застройщик качественно выполнил все работы согласно строительным нормам», — отметили жители комплекса. Не пострадали и другие объекты компании.

­— На протяжении 10 лет Elite House строит надежные здания, уделяя приоритетное внимание соблюдению всех норм и требований, — сообщил генеральный директор компании Улугбек Файзиев. — При проектировании домов учитывается сейсмическая активность региона и проводятся соответствующие высокоточные расчеты. В строительстве используются новейшие технологии и материалы высокого качества, так что нашим клиентам не о чем беспокоиться. Безопасность, спокойствие и комфорт жильцов для нас превыше всего.

Elite House — 10 лет стабильности!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/284891/
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Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
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