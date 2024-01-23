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Бизнес

Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!

Сегодня филиальная сеть ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» пополнилась новым столичным филиалом. Его официальное открытие состоялось в торжественной обстановке с участием клиентов, сотрудников филиала и приглашенных гостей, которые символично перерезали красную ленточку, — президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев, исполнительный директор Агентства по защите депозитов КР Кадырбек Букуев и первый заместитель акима по Октябрьскому району Майрамбек Адылбеков.

Председатель правления ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» Кристина Червонова во время церемонии открытия отметила: «Мы вложили в создание нашего нового филиала много сил, энергии и души. В итоге у нас получилась по-настоящему современная и комфортная точка обслуживания, вобравшая в себя все последние технологии и которая, мы уверены, станет достойным украшением нашей филиальной сети».

Новая точка находится по улице Юнусалиева, 95, и готова предложить существующим и новым клиентам в будние дни с 9.00 до 17.30 (без перерыва на обед) весь спектр банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц: расчетно-кассовые и валютно-обменные операции, открытие депозитов, выдачу кредитов, денежные переводы за рубеж и по стране, выпуск и обслуживание платежных карт национальной и международных систем, подключение мобильного и интернет-банкинга, а также другие востребованные услуги.

Банк, недавно сменивший свое официальное название, продолжает внедрять швейцарские традиции банковского дела в стране, демонстрировать высочайший уровень обслуживания и безграничный потенциал для партнерства между двумя государствами, работая на улучшение благосостояния наших клиентов и развитие экономики Кыргызстана.

Будем рады видеть всех в числе клиентов закрытого акционерного общества «Коммерческий банк КСБ» в столице и регионах КР.

За более подробной информацией обращайтесь в контакт-центр банка по номерам: + 996 (312) 54 34 24 (городской), +996 (705) 54 34 24 (О!), +996 (755) 54 34 24 (Megа), +996 (222) 54 34 24 (Beeline) или пишите на почту bank@ksbc.kg, в чат на сайте www.ksbc.kg, в Telegram — @ksbcbot_bot, в WhatsApp по номеру +996 (222) 54 34 24.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/284877/
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