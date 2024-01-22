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Бизнес

Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции

В головном офисе Doscredobank состоялось торжественное награждение победителей первого этапа акции «Путешествие мечты с Doscredobank и Avosend». Банк наградил победителей ценными призами, а именно сертификатами на приобретение техники и сертификатом на путешествие.

«Благодаря банку и проводимой акции я стала обладателем главного приза — сертификата на путешествие мечты. Спасибо Doscredobank за предоставленную возможность. Это такое волшебное чувство — осознавать, что мечты действительно сбываются!» — поделилась Алия Данабаева, обладатель главного приза — сертификата на путешествие.

В рамках акции клиентам банка необходимо было получать денежные переводы на карты «Элкарт» через сервис Avosend согласно официальным правилам. Напомним, в первом промежуточном туре разыгрывалось пять ценных призов: сертификат на путешествие и сертификаты на приобретение техники. Победители были определены по наибольшему количеству баллов, полученных в рамках учитываемых транзакций, при этом за каждый полученный перевод на сумму 10 тысяч сомов начислялся 1 балл.

«Мы рады подвести итоги первого этапа нашей совместной акции с системой Avosend. Благодарим клиентов за участие и ждем всех в следующем этапе акции», — отметила член правления Аида Ыбыкеева.

Акция продолжается, и у клиентов еще есть шанс стать обладателями ценных призов. Doscredobank приглашает присоединиться и принять участие в акции. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте: www.dcb.kg.

«Сотрудничество с Doscredobank подчеркивает нашу совместную цель — предоставление инновационных решений и создание удобства для наших клиентов. Мы рады видеть, как наши совместные усилия приводят к таким замечательным и вдохновляющим результатам, и с нетерпением ждем дальнейших возможностей для сотрудничества», — сказал представитель информационно-технологического сервиса Avosend Касен Асымбеков.

Информация о победителях опубликована на официальном сайте Doscredobank.

Справка

Приложение Avosend доступно для скачивания на территории России в App Store и Google Play. Сервис работает в 29 странах и позволяет переводить деньги из РФ за рубеж в местной валюте, а также отправлять переводы для получения наличными.

Telegram-канал Avosend

Кол-центр: 8686 (звонок с мобильного бесплатный).

Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/284784/
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