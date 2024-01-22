Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений

Для сети клиник Acıbadem 2023 год стал годом достижений и реализованных проектов. Ведущий поставщик медицинских услуг в Турции и за рубежом — Acıbadem вступает в 2024 год с сетью из 24 клиник и 16 медицинских центров в пяти странах, привлекая пациентов со всего мира. Университет Acıbadem завершил инвестиции в экологически чистые альтернативы и теперь удовлетворяет 100 процентов своих потребностей в энергии с нулевыми выбросами углерода. Недавно получившая восьмое по счету звание чемпиона Турции по экспорту медицинских услуг компания продолжает инвестировать в расширение своей сети, улучшение услуг и внедрение устойчивых решений на будущее.

Расширение сети клиник и офисов представительств

В 2023 году сеть клиник Acıbadem стала владельцем крупнейшей частной клиники и двух медицинских центров в городе Измире. После открытия в сентябре 2022 года клиники Acıbadem «Аташехир», имеющей золотой сертификат LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании), и приобретения медицинских учреждений в Измире сеть клиник Acıbadem включает 24 больницы и 16 медицинских центров в пяти странах, включая Турцию, Болгарию, Македонию, Сербию и Нидерланды.

Acıbadem расширил свое присутствие на международном рынке, открыв 58 представительств клиники в 29 странах и 53 городах.

Инвестиции в технологии и инновации

Acıbadem известен своей способностью решать самые сложные медицинские случаи. Недавно в клинике была проведена операция по разделению сиамских близнецов и сделана пересадка печени ребенку. В течение года более 600 детей с сердечными заболеваниями, включая новорожденных, прошли лечение в клинике. В 95 процентах случаев лечение было успешным. Acıbadem первым в Турции и регионе применил CAR Т-клеточную терапию — инновационное лечение рака с использованием иммунных клеток для атаки на опухоли.

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В 2023 году Acıbadem продолжали инвестировать в подготовку кадров и применение передовых технологий для успешного лечения пациентов. В команде из более 3 тысяч врачей и более 5 тысяч медсестер работают одни из лучших профессионалов своего дела.

Лечение рака является одним из главных направлений работы клиники благодаря применению новейшего высокотехнологичного оборудования. Пациенты Acıbadem имеют доступ к новейшим устройствам лучевой терапии, включая CyberKnife (Кибер нож) для неинвазивной радиохирургии, Gamma Knife ICON (Гамма нож) для лечения опухолей и поражений головного мозга, MR Linac, сочетающий линейный ускоритель и магнитно-резонансную томографию (МРТ), и Ethos (лучевая терапия, включающая искусственный интеллект (ИИ) в лечение рака). Acıbadem продолжает инвестировать в новейшие технологии, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности, точности и эффективности для своих пациентов.

Обучение будущих поколений в сфере здравоохранения

Acıbadem была первой клиникой в Турции, которая начала сотрудничать с высшими учебными заведениями. Созданный в 2007 году некоммерческий фонд «Здоровья и образования Acıbadem» является сегодня университетом имени Мехмета Али Айдынларб и готовит новое поколение специалистов в области медицины, фармакологии и медицинских наук.

Служим пациентам, прикасаемся к жизни

95 процентов пациентов из 5,5 миллиона обратившихся в сеть клиник Acıbadem в 2023 году остались довольны. Более 50 тысяч международных пациентов с 5 континентов и 96 стран выбрали Acıbadem для своего лечения. Начиная от эстетической медицины до сложных лечебных процедур, минимально инвазивной и роботизированной хирургии. Команды лучших специалистов приветствуют каждого пациента с непревзойденным профессионализмом и чутким человечным отношением.

Сиамские близнецы — многопрофильная хирургия: после шести месяцев интенсивной подготовки и планирования 5-месячные близнецы из Алжира были успешно разделены с помощью сложной 9-часовой операции в клинике Acıbadem Atakent.

Роботизированная реабилитация — повреждение нервов спинного мозга: женщина из Кувейта с полупараличом теперь может самостоятельно ходить и заниматься своей повседневной деятельностью.

Лучевая терапия — рак кожи (меланома): у пациентки из Болгарии возникла большая опухоль на щеке. В Acıbadem пациенту была проведена лучевая терапия с отличным результатом: опухоль полностью исчезла. Пожилая женщина снова начала разговаривать и играть со своими внуками.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

Будем рады вашему вниманию! Для связи с нами отправьте сообщение в личку Instagram по адресу @acibadem.russian, и наши представители готовы предоставить вам детальные ответы по вашему запросу.