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Бизнес

Услуги сети клиник ACIBADEM стали доступнее жителям города Ош

В Оше открылся второй офис представительства известной во многих странах турецкой сети клиник ACIBADEM.

Сеть клиник была основана в Турции в 1991 году. Сегодня в нее входят 24 клиники и 15 медицинских центров в Турции, Нидерландах, Македонии, Болгарии и Сербии. Все они оснащены современной медицинской техникой последнего поколения. Предоставляются услуги по диагностике, трансплантологии, лечению онкологических заболеваний. Ежегодно медицинские услуги предоставляются 5 миллионам пациентов.

В настоящее время ACIBADEM Healthcare Group обеспечивает диагностику и лечение по стандартам медицинского обслуживания А-класса. Высокое качество работы клиник подтверждено золотым знаком Joint Commission International (Институт качества в области международного здравоохранения со штаб-квартирой в США).

В представительстве в Оше пациенты смогут получить бесплатные заочные консультации турецких врачей.

У кыргызстанцев есть возможность попасть на прием к одному из 3 тысяч 500 врачей, многие из которых имеют мировую известность, не выезжая из южной столицы.

Сотрудники офиса также будут помогать в переводе медицинских документов, организации онлайн-конференций с докторами, получении бесплатного второго медицинского мнения. Также в новом офисе пациентам помогут с подготовкой всех необходимых документов, так как операции проводятся только в самой Турции.

Это второе представительство клиники AСIBADEM в Оше. Первое открыто более четырех лет назад.

«За это время сотни граждан республики прошли успешное обследование и последующее лечение в клинике. На практике были и пациенты с особо сложными заболеваниями. За счет квалификации врачей и высоких технологий все пациенты были удовлетворены качеством и результатами лечения», — отметили в ACIBADEM.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

В Бишкеке также есть представительство клиники, которое успешно работает уже более четырех лет. Представительство сети клиник ACIBADEM в столице: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/281987/
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