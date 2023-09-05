Получите облачную электронную подпись онлайн через MegaPay

Для удобства кыргызстанцев компания MEGA запустила еще один сервис в приложении MegaPay. Теперь пользователи приложения могут совершенно бесплатно получить облачную электронную подпись, не отвлекаясь от привычных дел в режиме онлайн.
Электронная цифровая подпись — аналог собственноручной подписи. ОЭП — это цифровые символы, в которых хранится вся необходимая информация о ее владельце. С помощью цифровой подписи можно получить более 140 государственных услуг на портале «Тундук».
Как получить ОЭП удаленно:
- зайдите в «Сервисы»;
- выберите «Удаленное получение ОЭП»;
- введите адрес электронной почты, на которую придет пароль и дайте согласие на создание учетной записи в системе ЕСИ;
- нажмите кнопку «Продолжить»;
- сфотографируйте себя;
- после чего пароль от электронной подписи поступит на вашу электронную почту.
Готово!
Преимущества электронной подписи огромны. Она позволяет в считанные минуты доставить документы адресату и признать их юридически значимыми, то есть подлинными. ЭП является надежным средством визирования документов и сотрудничества с вышестоящими органами.
Важно! Сервис недоступен для пользователей MegaPay, зарегистрированных с виртуальным номером MEGA. Удаленную ОЭП могут получить только физические лица.