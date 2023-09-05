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Бизнес

Получите облачную электронную подпись онлайн через MegaPay

Для удобства кыргызстанцев компания MEGA запустила еще один сервис в приложении MegaPay. Теперь пользователи приложения могут совершенно бесплатно получить облачную электронную подпись, не отвлекаясь от привычных дел в режиме онлайн.

Электронная цифровая подпись — аналог собственноручной подписи. ОЭП — это цифровые символы, в которых хранится вся необходимая информация о ее владельце. С помощью цифровой подписи можно получить более 140 государственных услуг на портале «Тундук».

Как получить ОЭП удаленно:

  • зайдите в «Сервисы»;
  • выберите «Удаленное получение ОЭП»;
  • введите адрес электронной почты, на которую придет пароль и дайте согласие на создание учетной записи в системе ЕСИ;
  • нажмите кнопку «Продолжить»;
  • сфотографируйте себя;
  • после чего пароль от электронной подписи поступит на вашу электронную почту.

Готово!

Преимущества электронной подписи огромны. Она позволяет в считанные минуты доставить документы адресату и признать их юридически значимыми, то есть подлинными. ЭП является надежным средством визирования документов и сотрудничества с вышестоящими органами.

Важно! Сервис недоступен для пользователей MegaPay, зарегистрированных с виртуальным номером MEGA. Удаленную ОЭП могут получить только физические лица.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274262/
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