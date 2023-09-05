Получите облачную электронную подпись онлайн через MegaPay

Для удобства кыргызстанцев компания MEGA запустила еще один сервис в приложении MegaPay. Теперь пользователи приложения могут совершенно бесплатно получить облачную электронную подпись, не отвлекаясь от привычных дел в режиме онлайн.

Электронная цифровая подпись — аналог собственноручной подписи. ОЭП — это цифровые символы, в которых хранится вся необходимая информация о ее владельце. С помощью цифровой подписи можно получить более 140 государственных услуг на портале «Тундук».

Как получить ОЭП удаленно:

зайдите в «Сервисы»;

выберите «Удаленное получение ОЭП»;

введите адрес электронной почты, на которую придет пароль и дайте согласие на создание учетной записи в системе ЕСИ;

нажмите кнопку «Продолжить»;

сфотографируйте себя;

после чего пароль от электронной подписи поступит на вашу электронную почту.

Готово!

Преимущества электронной подписи огромны. Она позволяет в считанные минуты доставить документы адресату и признать их юридически значимыми, то есть подлинными. ЭП является надежным средством визирования документов и сотрудничества с вышестоящими органами.

Важно! Сервис недоступен для пользователей MegaPay, зарегистрированных с виртуальным номером MEGA. Удаленную ОЭП могут получить только физические лица.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!