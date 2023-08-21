07:10
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Бизнес

SPAR теперь на Иссык-Куле. Второй супермаркет сети открылся в Балыкчи

Международная сеть супермаркетов SPAR продолжает расширяться в Кыргызстане. Второй супермаркет сети открылся в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

Думаете, чем вкусненьким перекусить по дороге на Иссык-Куль? Теперь для всех жителей региона и туристов доступен огромный выбор товаров высокого качества по доступным ценам. Расположение магазина более чем удобное.

Иссык-Кульский SPAR открылся прямо на въезде в город — напротив кольца теперь красуется шикарный магазин со знаменитой эмблемой-елочкой.

Второй супермаркет сети SPAR открылся в Балыкчи 18 августа. Для всех присутствовавших была организована концертная программа. В честь открытия каждому покупателю вне зависимости от суммы покупки подарили фирменные «шоперы» SPAR. Это особенно актуально, ведь на Иссык-Куле запрещено использование пластиковых пакетов. Теперь за покупками можно ходить с удобным «шопером».

Для тех, кто едет на отдых, новый супермаркет SPAR — отличная возможность взять с собой в дорогу фирменную выпечку. Только здесь готовится ремесленный хлеб на закваске по уникальной рецептуре, отточенной до совершенства за годы работы сети. А какой аромат стоит в магазине! Невозможно пройти мимо и не купить булочку хлеба.

В SPAR также можно насладиться восхитительным вкусом нежнейших пирожных и тортов собственного производства. Всегда свежие, вкусные с разнообразными начинками.

Покупатели успели по достоинству оценить и производство готовой еды.

Ведь повара сети готовят по специальным рецептам из натуральных ингредиентов, с акцентом на детали. Происходит все на открытых станциях. Ты видишь весь процесс и можешь быть точно уверен, что покупаешь свежайшие салаты или вторые блюда.

Но и это еще не все. Всем покупателям предлагают стать участником клуба «SPAR Кыргызстан». Для этого нужно только установить специальное приложение (скачать приложение).

Клуб «SPAR Кыргызстан» — это система скидок и бонусов для покупателей, которая делает покупки в сети супермаркетов максимально выгодными.

Участники клуба смогут получать подарки за покупки, специальные скидки и персональные предложения.

Кроме того:

  • Копите бонусы и оплачивать ими свои покупки, 1 бонус = 1 сом.
  • Участвуйте в розыгрышах призов.
  • Получайте скидочные купоны на «Любимые товары» и дополнительные бонусы за покупки.

Официальный представитель сети SPAR в Кыргызстане — отечественная компания-ритейлер «Умай Групп». Ключевая задача компании — работая с международным брендом, соответствовать его многолетним принципам работы и привнести инновации в отрасль на рынок Кыргызстана.

Следите за новостями SPAR и новыми открытиями в Кыргызстане.

И конечно же, добро пожаловать за приятными и выгодными покупками в супермаркеты SPAR!

SPAR — вместе лучше!

Instagram

Facebook

https://www.spar.kg/
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272960/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
«Умай Групп» в Новый год с любимыми покупателями. Спасибо, что выбираете нас!
Подарок к Новому году. В Бишкеке откроется третий магазин SPAR
Теперь и сузакцы знают: ДА, в Globus цены низкие всегда!
20 октября открылся 20-й магазин сети с дружелюбными ценами «Достор»
Сеть «Достор» продолжает расширяться. В Бишкеке открылся еще один магазин
Первый в регионе. В Таласе открылся магазин Globus
Международная сеть супермаркетов SPAR открылась в Кыргызстане
Что принесет с собой в Кыргызстан международная сеть супермаркетов SPAR
Международная сеть супермаркетов SPAR приходит в Кыргызстан
Уже 15! Сеть дискаунтеров «Достор» продолжает расширяться
Популярные новости
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
3 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, суббота
23:27
Продукты Google интегрируют в систему школьного образования Кыргызстана
22:53
Таможня «Манас» выявила факт занижения стоимости товара почти на $109 тысяч
22:37
В городе Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи
22:11
В объективы фотоловушек в парке «Хан-Тенгри» попал снежный барс
21:46
Кыргызстанцы заняли призовые места по таяк тартышу в США