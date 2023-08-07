MBANK запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay» и дарит подарки в одно касание!

MBANK, ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», совместно с «ЭЛКАРТ», ЗАО «МПЦ» рады объявить о запуске функционала — «ЭЛКАРТ Pay». Эта система позволит клиентам осуществлять бесконтактные платежи через смартфон с использованием карты «ЭЛКАРТ» в MBANK.

Что такое «ЭЛКАРТ Pay»?

«ЭЛКАРТ Pay» представляет собой бесконтактную систему оплаты с помощью смартфона. Теперь можно оплачивать в POS-терминалах, поддерживающих бесконтактные транзакции. Система работает аналогично популярному Google Pay, но с преимуществом — использовать карту «ЭЛКАРТ» в мобильном приложении MBANK.

С 7 августа MBANK запускает акцию «Подарок в одно касание», которая продлится до 7 ноября включительно.

В рамках этой акции клиенты станут участниками розыгрыша увлекательных призов:

Первое место: Сертификат на путешествие в любую точку мира на сумму 150 тысяч сомов. Второе место: Стайлер Dyson. Третье место: Смартфон Samsung Flip Z 4.

Чтобы принять участие в акции и повысить свои шансы на победу, выполняйте условия: совершить как можно больше транзакций через «ЭЛКАРТ Pay» в приложении MBANK. Чем больше сумма платежа, тем выше шансы стать обладателем ценных призов.

Не ограничивайтесь одной транзакцией — каждая дополнительная оплата приближает к победе.

Воспользуйтесь преимуществами удобной и безопасной оплаты через «ЭЛКАРТ Pay» в MBANK и увеличивайте шансы на заветные призы.

Следите за датой окончания акции — у вас есть возможность участвовать до 7 ноября включительно. Так что не откладывайте, начинайте использовать «ЭЛКАРТ Pay» с MBANK уже сегодня и получите шанс стать обладателем невероятных призов!

Подключить «ЭЛКАРТ Pay» в мобильном приложении MBANK

Для участия в акции и начала платежей через «ЭЛКАРТ Pay» клиентам необходимо выполнить простые шаги:

Войдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Мой банк». Выберите карту «ЭЛКАРТ» и в блоке ««ЭЛКАРТ Pay»» нажмите «Добавить», а затем «Продолжить». Введите код подтверждения, который будет отправлен на номер телефона по SMS.

Поздравляем! Ваша карта «ЭЛКАРТ» успешно добавлена в «ЭЛКАРТ Pay». Теперь вы можете приступить к проведению удобных бесконтактных платежей через свой смартфон.

Перед подключением «Элкарт Рау» необходимо обновить MBANK до последней версии.

MBANK вновь стремится предоставлять клиентам передовые технологии и запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay». Не упустите возможность стать участником акции «Подарок в одно касание» и выиграть невероятные призы. Сделайте свою жизнь проще и удобнее, оплачивая покупки с помощью «ЭЛКАРТ Pay» в MBANK.



MBANK — Первый цифровой!



Акция продлится до 7 ноября, успейте принять участие и побороться за уникальные награды!