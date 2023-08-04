13:10
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Бизнес

«Яндекс Go» / Yandex Go поможет избежать часа пик для поездок

Планировать поездки станет удобнее — «Яндекс Go»/Yandex Go запустил индекс цены. Он будет не просто отображать уровень спроса в текущий момент, но и показывать, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специальный график, который помогает принять решение: стоит заказать машину прямо сейчас, или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить.

Чтобы построить такой график, алгоритм сопоставляет данные сразу нескольких важных показателей. Он анализирует количество свободных машин поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Период выбран не случайно — за эти дни набирается достаточно данных для оценки и при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли.

В «Яндекс Go»/Yandex Go есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271778/
просмотров: 4420
Версия для печати
Материалы по теме
Смотрите, как доставляют
«Яндекс Go» запускает бесплатные поездки для благотворительных организаций
Сервис «Яндекс Go» заработал в Нарыне
В приложении «Яндекс Go» в Кыргызстане появился экран специальных возможностей
«Яндекс Go» запустил в Кыргызстане страхование во время поездок
Как банк оптимизировал расходы на развоз сотрудников
Популярные новости
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный с...
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины
11:59
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения
11:32
Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника