«Яндекс Go» / Yandex Go поможет избежать часа пик для поездок

Планировать поездки станет удобнее — «Яндекс Go»/Yandex Go запустил индекс цены. Он будет не просто отображать уровень спроса в текущий момент, но и показывать, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специальный график, который помогает принять решение: стоит заказать машину прямо сейчас, или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить.

Чтобы построить такой график, алгоритм сопоставляет данные сразу нескольких важных показателей. Он анализирует количество свободных машин поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Период выбран не случайно — за эти дни набирается достаточно данных для оценки и при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли.

В «Яндекс Go»/Yandex Go есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения.