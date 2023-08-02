Beeline дарит бесплатную подписку «Яндекс Плюс»

Получать подарки приятно, а дарить их еще интереснее! К своему 25-летию сотовый оператор Beeline Кыргызстан подготовил сюрприз для абонентов — бесплатную подписку на развлекательные сервисы «Яндекс Плюс». С такими возможностями праздничное настроение обеспечено!

Подключить «Яндекс Плюс» можно до 1 сентября 2023 г. в приложении «Мой Beeline». «Яндекс Плюс» — это:

Сервис «Яндекс Музыка» с бесконечным потоком музыкальных треков, сборников и подкастов на любой вкус и под любое настроение.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» с огромным каталогом фильмов, сериалов и мультфильмов в хорошем качестве и без рекламы.

Библиотека «Букмейт» с обширной коллекцией электронных книг и аудиокниг самых разнообразных жанров.

Поездки на такси класса «Комфорт» и «Бизнес» с 10-процентной скидкой в приложении «Яндекс Go».

Откройте для себя уникальную возможность быть в плюсе!

Акция доступна к подключению на всех пакетных тарифных планах Beeline для интернета.

Бесплатная подписка «Яндекс Плюс» предоставляется на 56 дней, действует при внесенной абонентской плате по тарифу и отключается по завершении срока акции.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

Вееline: 25 лет возможностей для каждого!