Рак предстательной железы — наиболее распространенный рак органов у мужчин, особенно после 50 лет. В течение многих лет радикальная простатэктомия, представляющая собой операцию по удалению предстательной железы и семенных везикул, была золотым стандартом лечения данного заболевания. Однако на сегодняшний день лучевая терапия под контролем МРТ (MRIdian) является одним из самых современных методов лучевой терапии рака предстательной железы.

Использование МРТ вместо КТ для сканирования обеспечивает лучшую визуализацию мягких тканей и улучшает нацеливание на опухоль, способствует отслеживанию опухоли в режиме реального времени и проведению своевременного лечения.

Возможность увеличения дозы способствует лучшим результатам без чрезмерной токсичности и побочных эффектов, что отличает MRIdian от других технологий лечения рака и делает ее более эффективной.

Поиск правильного лечения

У Л., банкира на пенсии, в 66 лет был диагностирован локализованный рак простаты. Уролог предложил операцию, называемую радикальной простатэктомией. Однако Л. очень переживал и не решался на операцию. Он обратился к другому урологу в надежде найти альтернативный вариант лечения. Поиски привели его к лучевой терапии.

Изучив высокие показатели эффективности лучевой терапии рака предстательной железы, он переключил свое внимание на научные исследования. В конце концов, Л. узнал о MRIdian — уникальном аппарате для лучевой терапии, который обеспечивал более целенаправленное лечение с меньшим повреждением близлежащих здоровых тканей и органов. Ввиду отсутствия аппарата на родине рассматривались зарубежные клиники. Наконец, он нашел Acıbadem — ведущую сеть клиник в Турции, использующую самые современные медицинские технологии.

Поездка в Acıbadem

Л. обратился в информационный офис клиники Acıbadem. Уже через день после посещения клиники и отправки документов пациенту был представлен план лечения, включающий 5 сеансов лучевой терапии. План лечения разработал известный онколог-радиолог профессор Энис Озяр, имеющий большой опыт работы с MRIdian. За последние 4 года в отделении пролечили более 1000 пациентов с использованием MRIdian.

Фото Acıbadem . Профессор Энис Озяр

Пациент Л. прошел 5 сеансов лучевой терапии и в конце лечения избавился от опухоли. «Я понимал, что могу пройти лучевую терапию в своем родном городе, но решил приехать в клинику Acıbadem в Турции как из-за опыта команды, так и из-за самых современных технологий. Я пришел к выводу, что это было стопроцентно правильное решение. Ни во время, ни после лечения у меня не было побочных эффектов. Теперь у меня больше года нет рака, и это замечательно», — говорит Л.

Если вы хотите узнать больше, мы рекомендуем вам связаться с информационными офисами Acıbadem. Запись на прием по телефонам: +996 312 62 45 88, +996 702 000 252. Представительство сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик).