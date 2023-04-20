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Бизнес

Получите кешбэк 20 процентов за оплату услуг в Technopark Coworking с MBANK

В Бишкеке запустили круглосуточный гибридный коворкинг площадью 2 тысячи 200 квадратных метров на первом этаже ТЦ «Технопарк»! Станьте его резидентом и получайте кешбэк за услуги до 20 процентов от MBANK!

Technopark Coworking создан для вашего максимального комфорта и безопасности. Он находится в одном из самых удобных мест города, на пересечении улиц 7 Апреля и Горького, всего в 10 минутах от центра и спальных районов столицы.

Technopark Coworking имеет 300 мест для вашей продуктивной и комфортной работы, из которых 130 — в формате open space. Для удобства и безопасности резидентов продумана каждая деталь:

— кухня, игровая зона с PS5, теннисный стол и шахматы;
— зона TechTalks c амфитеатром, где могут одновременно собраться до 25 человек;
— обширная библиотека, в которой представлены более 200 книг разных жанров и направлений — от художественной до научной литературы;
— принтерные зоны, бесперебойный Wi-Fi;
— полностью созданы условия для людей с ограниченными возможностями;
— круглосуточный ресепшн;
— больше 400 парковочных мест.

В Technopark Coworking можно не только повысить эффективность своей работы, но и приятно провести свой досуг во время перерывов, решить все бытовые вопросы в шаговой доступности, а главное — встретить новых друзей, единомышленников и партнеров по бизнесу.

Команда MBANK уже оценила все преимущества новых помещений Technopark Coworking и продолжает продуктивно работать в современных условиях!

Для продуктивных и насыщенных встреч созданы три переговорные, в которых также есть все, что вам нужно:

— дизайнерский интерьер;
— Wi-Fi (300 мегабит в секунду);
— фильтрованная вода;
— поддержка системного администратора;
— инновационные экраны;
— HDMI- и VGA-кабели;
— маркерная доска Askell Luх;
— маркеры, ручки, карандаши, бумага А4;
— зона ожидания гостей;
— услуги кейтеринга по запросу (вода, чай, кофе и выпечка).

В Technopark Coworking есть отличная возможность оплачивать услуги open space и аренды конференц-залов картой или QR-кодом MBANK и получать кешбэк до 20 процентов в зависимости от уровня MBONUS! Акция действует до 6 июня.

Необходимо предварительно подключиться к системе лояльности MBONUS в приложении MBANK для активирования программы.

Что такое кешбэк? Кешбэк — это возможность получать часть денег с покупки назад в приложении MBANK для дальнейшего использования.

Уровень пользователя в программе лояльности и процент кешбэка:

  • «Платина» — 20 процентов;
  • «Золото» — 16 процентов;
  • «Серебро» — 12 процентов;
  • «Бронза» — 8 процентов;
  • «Стандарт» — 4 процента.

Сколько стоят пространства в Technopark Coworking:

  • переговорная на 8-10 человек (19 квадратных метров) — всего 1 тысяча сомов за час;
  • переговорная на 12-20 человек (37 квадратных метров) — 1 тысяча 500 сомов за час.

Прайс на open space в Technopark Coworking:

  • Reserved desk — 10 тысяч сомов в месяц;
  • Hot desk — 8 тысяч 500 сомов в месяц;
  • Week pass — 3 тысячи сомов в неделю;
  • Day pass (8.00-22.00) — 1 тысяча сомов;
  • Night pass (8.00-22.00) — 500 сомов;
  • Easy pass (4 часа) — 600 сомов.

Станьте клиентами MBANK и Technopark Coworking — получайте проценты за ваши покупки!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263861/
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