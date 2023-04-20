Получите кешбэк 20 процентов за оплату услуг в Technopark Coworking с MBANK

В Бишкеке запустили круглосуточный гибридный коворкинг площадью 2 тысячи 200 квадратных метров на первом этаже ТЦ «Технопарк»! Станьте его резидентом и получайте кешбэк за услуги до 20 процентов от MBANK!
Technopark Coworking создан для вашего максимального комфорта и безопасности. Он находится в одном из самых удобных мест города, на пересечении улиц 7 Апреля и Горького, всего в 10 минутах от центра и спальных районов столицы.
— кухня, игровая зона с PS5, теннисный стол и шахматы;
— зона TechTalks c амфитеатром, где могут одновременно собраться до 25 человек;
— обширная библиотека, в которой представлены более 200 книг разных жанров и направлений — от художественной до научной литературы;
— принтерные зоны, бесперебойный Wi-Fi;
— полностью созданы условия для людей с ограниченными возможностями;
— круглосуточный ресепшн;
— больше 400 парковочных мест.
В Technopark Coworking можно не только повысить эффективность своей работы, но и приятно провести свой досуг во время перерывов, решить все бытовые вопросы в шаговой доступности, а главное — встретить новых друзей, единомышленников и партнеров по бизнесу.
Команда MBANK уже оценила все преимущества новых помещений Technopark Coworking и продолжает продуктивно работать в современных условиях!
Для продуктивных и насыщенных встреч созданы три переговорные, в которых также есть все, что вам нужно:
— дизайнерский интерьер;
— Wi-Fi (300 мегабит в секунду);
— фильтрованная вода;
— поддержка системного администратора;
— инновационные экраны;
— HDMI- и VGA-кабели;
— маркерная доска Askell Luх;
— маркеры, ручки, карандаши, бумага А4;
— зона ожидания гостей;
— услуги кейтеринга по запросу (вода, чай, кофе и выпечка).
В Technopark Coworking есть отличная возможность оплачивать услуги open space и аренды конференц-залов картой или QR-кодом MBANK и получать кешбэк до 20 процентов в зависимости от уровня MBONUS! Акция действует до 6 июня.
Необходимо предварительно подключиться к системе лояльности MBONUS в приложении MBANK для активирования программы.
Что такое кешбэк? Кешбэк — это возможность получать часть денег с покупки назад в приложении MBANK для дальнейшего использования.
Уровень пользователя в программе лояльности и процент кешбэка:
- «Платина» — 20 процентов;
- «Золото» — 16 процентов;
- «Серебро» — 12 процентов;
- «Бронза» — 8 процентов;
- «Стандарт» — 4 процента.
Сколько стоят пространства в Technopark Coworking:
- переговорная на 8-10 человек (19 квадратных метров) — всего 1 тысяча сомов за час;
- переговорная на 12-20 человек (37 квадратных метров) — 1 тысяча 500 сомов за час.
Прайс на open space в Technopark Coworking:
- Reserved desk — 10 тысяч сомов в месяц;
- Hot desk — 8 тысяч 500 сомов в месяц;
- Week pass — 3 тысячи сомов в неделю;
- Day pass (8.00-22.00) — 1 тысяча сомов;
- Night pass (8.00-22.00) — 500 сомов;
- Easy pass (4 часа) — 600 сомов.