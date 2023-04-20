Получите кешбэк 20 процентов за оплату услуг в Technopark Coworking с MBANK

В Бишкеке запустили круглосуточный гибридный коворкинг площадью 2 тысячи 200 квадратных метров на первом этаже ТЦ «Технопарк»! Станьте его резидентом и получайте кешбэк за услуги до 20 процентов от MBANK!

Technopark Coworking создан для вашего максимального комфорта и безопасности. Он находится в одном из самых удобных мест города, на пересечении улиц 7 Апреля и Горького, всего в 10 минутах от центра и спальных районов столицы.

Technopark Coworking имеет 300 мест для вашей продуктивной и комфортной работы, из которых 130 — в формате open space. Для удобства и безопасности резидентов продумана каждая деталь:

— кухня, игровая зона с PS5, теннисный стол и шахматы;

— зона TechTalks c амфитеатром, где могут одновременно собраться до 25 человек;

— обширная библиотека, в которой представлены более 200 книг разных жанров и направлений — от художественной до научной литературы;

— принтерные зоны, бесперебойный Wi-Fi;

— полностью созданы условия для людей с ограниченными возможностями;

— круглосуточный ресепшн;

— больше 400 парковочных мест.

В Technopark Coworking можно не только повысить эффективность своей работы, но и приятно провести свой досуг во время перерывов, решить все бытовые вопросы в шаговой доступности, а главное — встретить новых друзей, единомышленников и партнеров по бизнесу. Команда MBANK уже оценила все преимущества новых помещений Technopark Coworking и продолжает продуктивно работать в современных условиях!

Для продуктивных и насыщенных встреч созданы три переговорные, в которых также есть все, что вам нужно:

— дизайнерский интерьер;

— Wi-Fi (300 мегабит в секунду);

— фильтрованная вода;

— поддержка системного администратора;

— инновационные экраны;

— HDMI- и VGA-кабели;

— маркерная доска Askell Luх;

— маркеры, ручки, карандаши, бумага А4;

— зона ожидания гостей;

— услуги кейтеринга по запросу (вода, чай, кофе и выпечка).

В Technopark Coworking есть отличная возможность оплачивать услуги open space и аренды конференц-залов картой или QR-кодом MBANK и получать кешбэк до 20 процентов в зависимости от уровня MBONUS! Акция действует до 6 июня.

Необходимо предварительно подключиться к системе лояльности MBONUS в приложении MBANK для активирования программы.

Что такое кешбэк? Кешбэк — это возможность получать часть денег с покупки назад в приложении MBANK для дальнейшего использования.

Уровень пользователя в программе лояльности и процент кешбэка: «Платина» — 20 процентов;

«Золото» — 16 процентов;

«Серебро» — 12 процентов;

«Бронза» — 8 процентов;

«Стандарт» — 4 процента.

Сколько стоят пространства в Technopark Coworking: переговорная на 8-10 человек (19 квадратных метров) — всего 1 тысяча сомов за час;

переговорная на 12-20 человек (37 квадратных метров) — 1 тысяча 500 сомов за час.

Прайс на open space в Technopark Coworking: Reserved desk — 10 тысяч сомов в месяц;

Hot desk — 8 тысяч 500 сомов в месяц;

Week pass — 3 тысячи сомов в неделю;

Day pass (8.00-22.00) — 1 тысяча сомов;

Night pass (8.00-22.00) — 500 сомов;

Easy pass (4 часа) — 600 сомов.

Станьте клиентами MBANK и Technopark Coworking — получайте проценты за ваши покупки!